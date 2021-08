Tras haber dado a luz a su primer hijo, Ender, Halsey se mantuvo alejada de las cámaras, pero ha vuelto a debutar en las alfombras rojas con un look arrebatador.

María Viéitez

Halsey acaba de estrenar 'If I Can't Love, I Want Power', un álbum de estudio que la propia cantante definió como un "álbum conceptual sobre las alegrías y los horrores del embarazo y el parto". Además de ser una recopilación de sus últimas canciones, el proyecto consiste en una película teatralizada que se proyectará en cines IMAX.

La portada del álbum, en la que se puede ver a la autora sosteniendo a un bebé, está inspirada en las representaciones artísticas de la Virgen María. Con ella, Halsey quiere reivindicar la autonomía de sus papeles como mujer y madre. "Era muy importante para mí que el arte de la portada transmitiera el sentimiento de mi viaje durante los últimos meses. La dicotomía de la Madonna y la Prostituta", explicó la cantante en su perfil de Instagram. "La idea de que yo, como ser sexual, y mi cuerpo, como recipiente y regalo para mi hijo, son dos conceptos que pueden coexistir de forma pacífica y poderosa. Mi cuerpo ha pertenecido al mundo de muchas maneras diferentes en los últimos años, y esta imagen es mi medio para reclamar mi autonomía y establecer mi orgullo y fuerza como fuerza vital para mi ser humano".

La promoción de este proyecto ha sido la ocasión que la cantante de 26 años ha aprovechado para reaparecer públicamente después de dar a luz a su primer hijo, Ender. El pequeño nació el pasado 14 de julio, noticia que la misma Halsey compartió con sus seguidores en su perfil de Instagram publicando una bonita foto de toda la familia tomada poco después del nacimiento. Pero no solo eso. También ha sido la primera vez en que Halsey ha desfilado por la alfombra roja con su pareja y padre de su hijo, Alev Aydin.

Para este debut, Halsey ha optado por un look dramático que se ha convertido en el más rompedor hasta el momento. Se trata de un estilismo gótico compuesto por un look vintage de Dolce & Gabbana y joyas de Loree Rodkin.

"Entre el álbum y la película, ha alcanzado un aire raro, ha elevado el arte, orgullo es una subestimación de toda la vida", fueron las palabras que Alev escribió bajo la foto de ambos que compartió en su perfil de Instagram.

'If I Can't Have Love, I Want Power' se nos presenta como toda una experiencia digital que los espectadores podrán disfrutar a partir del 29 de agosto. El álbum musical saldrá a la venta el próximo día 27.