La actriz está en México y ha visitado las pirámides de Teotihuacán. Su acertado look nos encanta.

Por fin se ha estrenado la tercera temporada de 'Élite', la serie juvenil de Netflix. Y antes de que la devoremos tenemos que hablar de Ester Expósito y su viaje a México. La actriz, que da vida a Carla en la serie, se encuentra en el país Azteca de vacaciones y ha causado un verdadero revuelo del otro lado del océano. Y es que miles de seguidores mexicanos se revolucionaron al enterarse de la visita que hizo a Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos para la cultura mexicana.

Con una imagen de ella en la Calzada de los Muertos, la zona que une el Templo de Quetzalcóatl, la Pirámide de la Luna y la Pirámide del Sol y con el mensaje de "pensando en la michelada que me iba a tomar nada más bajar", la joven actriz consiguió más de un millón de 'likes'. Y estamos seguras que en gran parte se debe al estilismo que escogió para su aventura.

Crop top camel, pantalones cargo blancos y zapatillas de suela ancha. Ah, y no podemos olvidar su sombrero blanco, que le daba un toque chic a su estilismo. Aunque su look parece bastante cómodo y 'ad hoc' al sitio, no podemos dejar de pensar en que la actriz lo escogió también, porque resalta cada uno de sus atributos. El top corto, pero a la mediada justa, deja al descubierto su abdomen plano, el cargo de talle alto enmarca aún más su cintura, y las zapatillas al tener un poco de plataforma estilizan su piernas sin necesidad de estar incómoda con los tacones. Y por último, como accesorio escogió un collar de cuarzo largo, y es que hasta para ser aventurera hay que tener estilo.

Expósito presumió en sus historias de Instagram de la vista las famosas pirámides y gastronomía del lugar. Los fans de la actriz de Élite enloquecieron emocionados al ver que su ídolo se encontraba más cerca de ellos, en el famoso complejo arqueológico ubicado al noroeste de la Ciudad de México y su nombre se convirtió en tendencia en Twitter.