No sabemos si la chaqueta de Emily Ratajkowski es un trench o una cazadora larga de cuero negro, pero nos flipa cómo la lleva con botas altas color burdeos

Comienza la Semana de la Moda en Milán y con ella el 'street style' donde Emily Ratajkowski ya nos ha dejado el primer 'lookazo'.

La combinación impecable de Emily Ratajkowski de chaqueta de cuero y botas altas burdeos inspiran nuestros looks de invierno.

¿Un trench de cuero? ¿Una cazadora larga? En realidad da igual la etiqueta que le pongamos porque la prenda habla por si sola.

La Semana de la Moda en Milán acaba de comenzar y la ciudad se llena de modelos, periodistas, fotógrafos e influencers asistiendo a todos los eventos. El 'street style' capta cada vez más curiosos y nuestro ranking entre Gigi y Bella Hadid, Emily Ratajkowski y Kaia Gerber se vuelve muy interesante.

Para estrenar la semana de la moda italiana, Emily Ratajkowski ha elegido un look muy apropiado para protegerse de las temperaturas de la capital milanesa. No hay nada mejor para ello que apostar por un trench largo de cuero combinado con botas altas para mantenerte aislada del frío.

Como si estuviese sacado de 'Matrix', Emily se convierte en Trinity con este look tintado en cuero negro, con anchas solapas y atado con un cinturón, perfecto para esos días de ciudad cuando el aire es tan frío que te cala los huesos. La gabardina se diseñó, por aquel entonces Londres nublado y helado, debido a la lluvia y al frío con el fin de hacer más fácil la vida de los ciudadanos.

El bolso, que parece el modelo The Pouch de Bottega Veneta, también es negro y de cuero. Pero el accesorio que más nos gusta son las botas, de caña alta y color burdeos, con un delicado y sutil estampado animal que le aporta un estilo más salvaje al look. La modelo concluye el look con unas gafas de 'cat eye' y una melena suelta, lisa y con la raya en medio (super tendencia).

Si dudábamos sobre la tendencia del efecto cuero esta temporada, esas dudas se disipan con estas fotos de Emily que nos enseña lo bien que resulta la mezcla del mismo material en diferentes colores y accesorios. Desde el bolso hasta las botas y pasando por la chaqueta, un mix que tiene todo para que funcione.

Estamos expectantes a los próximos looks que nos deje la Fashion Week de Milán y aseguramos que no dejarán indiferente.