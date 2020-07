Elizabeth Hurley rompe su silencio tras la muerte de su ex Steve Bing, padre de su hijo de 18 años, Damian

Elizabeth Hurley rompe su silencio tras la muerte de su ex Steve Bing, productor de cine y filántropo, y padre de su hijo de 18 años, Damian.

La modelo y actriz Elizabeth Hurley recordó a su ex pareja Steve Bing, con quien mantuvo una relación entre 2000 y 2001, con una serie de románticas fotografías de la pareja en Instagram. Bing se quitó la vida al lanzarse desde su apartamento en el piso 27 en Century City, California. Aunque ambos mantenían una relación complicada (Bing impugnó inicialmente la paternidad de su hijo Damián), Hurley confesó que habían reavivado su amistad durante el año pasado.

"Me entristece saber que mi ex Steve ya no está con nosotros. Es un final terrible", escribió Hurley. "Nuestro tiempo juntos fue muy feliz y estoy publicando estas fotos porque, aunque pasamos por momentos difíciles, lo que importa son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable. El año pasado, nos volvimos a acercar. Habló por última vez en el cumpleaños número 18 de nuestro hijo. Esta es una noticia devastadora y agradezco a todos los adorables mensajes ".

Damian, de 18 años, también compartió un mensaje sobre la pérdida de su padre Bing, agradeciendo a todos por su gran apoyo durante este momento difícil. "Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que se han comunicado después de las devastadoras noticias", publicó el joven.

"Estoy tratando de responder a todos, pero siempre recordaré su amabilidad. Este es un momento muy extraño y confuso y estoy inmensamente agradecido de estar rodeado de mi fenomenal familia y amigos".

Según la revista People, Bing se quitó la vida en su apartamento de California al lazarse al vacío desde el piso 27. Bing también es padre de Kira Bonder, de 21 años, su única hija con la ex estrella del tenis Lisa Bonder.