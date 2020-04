A Demi Lovato la han pillado en un despiste y se ha descubierto, sin ella querer (o sí) quién es su nuevo novio

Cuenta el refranero español que las mentiras tienen las piernas muy cortas y, la verdad, es que mentir, lo que se dice mentir, Demi Lovato no había mentido, simplemente había obviado algunos datos sobre con quién estaba pasando la cuarentena por el coronavirus. Pero, ay, ¡qué atenta hay que estar a las redes sociales cuando no quieres que algo que sepa porque, en un renuncio, zas, la verdad sale a flote! Y sí, por mucho que Demi Lovato no quisiera contar de quién estaba enamorada, ha sido la tecnología la que se ha encargado de descubrirlo. ¡Si es que… qué cuidado hay que tener con los teléfonos móviles!

Pues resulta que estaba Max Ehrich, el chico con quien hace tiempo se la relaciona, haciendo un directo con sus seguidores en Instagram cuando, de pronto, Demi Lovato se coló en pantalla. ¡Vaya sorpresón se llevaron los seguidores de ambos!

Looks like #DemiLovato was trying to keep her rumored new boyfriend #MaxEhrich warm and it was all caught on Instagram live 🙈😍. Via: @maxehrich pic.twitter.com/TRUXuiNPb3