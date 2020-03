La opción perfecta para que triunfes esta primavera

Si hay algo que nos conquistó desde el principio de las botas cowboy es su versatilidad. No son tantos los zapatos que podemos llevar con un look desenfadado y al mismo tiempo con otro boho chic. Y si hay alguien que consigue combinarlas a la perfección y acaparar todas las miras, esa es Paula Echevarría. No podemos dejar de seguirle la pista porque día a día nos sorprende con looks que son una total inspiración para nosotras.

La actriz nos propone combinaciones que están al alcance de cualquiera. No se trata tanto de las marcas que usa sino de prestar atención a la forma que ella mezcla sus prendas. Ella apuesta siempre por unos looks cómodos, versátiles y que son fáciles de copiar.

La época de calor se acerca lentamente y Paula nos ha enseñado un vestido ideal en su cuenta de Instagram y, ¡tachán! Tenemos el outfit ganador para esta primavera. Se trata de un vestido de flores en tonos ocres y marrones, corto - porque hay que lucir pierna y fruncido en la parte del abdomen, para enmarcar aún más la figura. El vestido Capri, pertenece a la marca By US, cuesta 135 euros, pero tenemos malas noticias, está agotado.

Para completar su look más primaveral, la actriz ha combinado el vestido con unas botas altas cowboy, y conseguido un efecto wow, que estamos locas por replicar. Se tratan de unas botas altas camperas de Cool the sack, y que están en oferta. En la web tienen el 30% y se quedan en 136,50 euros. Los detalles bordados en forma de hojas y las trabillas en la parte superior, las convierten en un modelo muy chic e ideal para llevar tanto con vestidos, como la actriz, como con faldas, vaqueros pitillo o leggings. Y es que con ellas no necesitas nada más para acaparar las miradas.

La combinación que ha conseguido no solo es vistosa, algo para lo que este tipo de diseños con estampados siempre ayuda, sino que además es conveniente, porque esas botas cowboy altas y de tacón bajo son de lo más cómodas para llevar durante una larga jornada. Y también, no podemos olvidar que son realmente favorecedoras porque estiliza notablemente cualquier figura.

Paula además ha añadido a su 'outfit', unas gafas de aviador oscuras y un bolso a tono con las botas de Ralph Lauren. Si lo que buscas es inspiración para llevar con estilo las tuyas, echa un vistazo a la galería.