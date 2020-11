Una prenda con historia que ha disparado la nostalgia de los fans de 'Operación Triunfo'. ¡Y con razón!

"¿Alguien adivina cuántos años hace que me puse estos vaqueros?", preguntaba hace unas horas la cantante en sus redes sociales. En la imagen, una sonriente Chenoa posa ante el espejo con un look de camiseta 'cropped' que deja a la vista su abdomen plano y trabajado y unos 'jeans' de talle medio, acampanados, bicolor y de aires noventeros. "Puntualizo que nunca me los había vuelto a poner porque bueno, vale, no me entraban... Son esos vaqueros que son rígidos y no ceden y siempre guardas por si acaso", confesaba a través de Instagram.

La respuesta de sus incondicionales no se ha hecho esperar; por una parte, porque TODAS nos hemos visto alguna vez en una situación parecida (¿cuántas prendas guardas en el armario con la esperanza de que algún día vuelvan a ponerse de moda o a quedarte bien?) y, por otra, porque, como era de esperar, los vaqueros en cuestión tienen que ver con la primera edición de 'Operación Triunfo', el concurso en el que saltó a la fama hace casi dos décadas.

Concretamente, y como muchos de sus seguidores han adivinado, los pantalones en cuestión son los que lució en el proceso de selección del programa, ¡y hay pruebas que lo demuestran! Tal como vemos en el vídeo, en aquella ocasión los combinó con un 'crop top' palabra de honor y añadió un cinturón fino, siguiendo la estética de los 2000.

no me digas que son los del casting de OT? 😱 es que se me parecen 🤔 el subidón que ha tenido que dar! pic.twitter.com/FfknnqcnRA — Sandra (@saan90) November 2, 2020

Poco después ella misma arrojaba luz a la historia: "Me los compré con 15 años. Los he tuneado hasta el fin. Y me los puse con 26 años en el casting de 'OT 1', así que los adoro me quepan o no. Les tengo cariño", ha explicado a través de Twitter poniendo fin a esta nostálgica adivinanza.

Echando cuentas, los vaqueros tienen unos 30 años (¡casi nada!), por lo que las redes no han dudado en resaltar el 'tipazo' de Chenoa, que como ella misma comentaba este verano, ha logrado gracias a unos "cambios de alimentación" y "voluntad". ¡Y está divina!

Solución: me los compré con 15 años. Los he tuneado hasta el fin. Y me los puse con 26 años en el casting de OT1 así que los adoro me quepan o no. Les tengo cariño.🌹🙏 pic.twitter.com/E5ueATgmGM — Chenoa (@Chenoa) November 2, 2020

Sorprendentemente, esta no es la única pieza que Chenoa guarda de aquella época; hace unos meses, la cantante presumía de 'tipazo' con un bañador que ya usaba en la Academia de 'OT' para asistir a clases de natación. "Aún me entra y sobrevive, ¡toma ya!", celebraba entonces con una foto junto a su compañera Gisela, en el vestuario de la piscina.

Una vez más, las reacciones, tanto de los otros 'triunfitos' como de sus fans, han despertado los recuerdos de aquel concurso, que como la propia Chenoa ha afirmado, por mucho que pasen los años "es atemporal".