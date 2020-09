Chenoa tiene el mono rojo de invitada con el escote en la espalda más bonito de la temporada

Cambia el negro pero no abandona la gama de tonos más explosivos.

Woman.es

Si Chenoa está con el guapo subido, se dice y no pasa nada. Y si explota mejor que ninguna otra celebritie su lado más sensual, pues también se dice, y sigue sin pasar nada. Pero es así. O al menos nos lo parece a nosotras (y a todas las lectoras de Woman que siempre tienen los temas en los que la artista es protagonista entre los más leídos). Y es que la artista de origen argentino domina la gama de colores más explosivos al dedillo.

Ya no es que apueste por el negro, como hace unos días, o el rojo, como en su último look compartido en Instagram, es que ni siquiera lo combina. Los exprime al máximo en looks monocromáticos de lo más llamativos, con el consiguiente resultado exitoso.

El mono con escote en la espalda combinado con salones a juego es una prueba más en favor de este alegato. Y van muchas últimamente.

De tirantes finos y cruzados unidos en la parte superior casi en la zona de la nuca, dejando debajo de ellos prácticamente toda la espalda al aire, y pantalón recto, el mono es cuestión es ideal para un compromiso formal que no demande obligatoriamente un vestido o para una noche de ocio que se presente con muy buenas expectativas.

En definitiva, es una prenda ideal para lookazos de sábado noche como los de Paula Echevarría, que cada semana nos propone uno nuevo mejor que el anterior. Este mono de Chenoa se aleja de las propuestas de Paula tanto en el color como en el estilo, más minimalista que los vestidos de la actriz, por lo que es una alternativa ideal si es ese tu gusto.

Desgraciadamente, no podemos ponértelo tan fácil como en otras ocasiones porque no sabemos qué marca firma el mono, pero seguiremos pendientes del Instagram de la jurado de 'Tu cara me suena' por si lo confiesa en próximas actualizaciones.