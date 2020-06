Si adoras llevar jeans con zapatillas Vans vas a amar la chaqueta vaquera de dos colores de Pauline Ducruet

Todo un homenaje a su madre, Estefanía de Mónaco.

Siempre merece la pena tener un ojo puesto en lo mucho que tienen que ofrecernos los nuevos diseñadores que irrumpen en el mundo de la moda. Algunos llegan con más expectación que otros, pero luego es su ropa la que de verdad habla por ellos.

Es el caso de Pauline Ducruet, la hija de Estefanía de Mónaco, que ha presentado la colección de su firma Alter con un look vaquero con el que vas a sentir muy identificada si eres adicta a llevar los jeans con zapatillas Vans.

Del outfit, muy urbano e informal, nos saltamos directamente las deportivas y el vaquero porque ya sabes de sobra a estas alturas de la película lo bien que funcionan juntos y porque no puede molar más la chaqueta vaquera con la que ha remato el look. La vas a amar. Especialmente si te gustan los diseños oversized, de evidente aire retro, y en clave 'do it yourself'. Mejor que la veas y después la comentemos.

Larga, remangada y de corte recto y holgado. Esto, con matices, ya lo habíamos visto en los últimos tiempos. Sin embargo, la francesa nos ha sorprendido por la originalidad del diseño, confeccionado con cuatro piezas vaqueras distintas de las que ha ido tomando distintas partes que después ha cosido dando forma a una pieza única que juega con distintos tonos dentro de la gama de azules lavados clásicos del denim.

Lo mejor de todo es que Alter no solo fabrica el diseño que lleva su joven fundadora, sino que, tal y como se puede ver en tu tienda online, de la misma chaqueta icónica existen diferentes versiones en función de que partes de las cuatro piezas vaqueras se utilizan para cada diseño. Además, es una prenda unisex, porque le sienta igual de bien a Pauline Ducruet como al modelo masculino que la promociona en el catálogo de la e-shop de la marca.

Su madre, que ella misma dice a través del perfil oficial de Instagram de su marca que la sido la inspiración para crear este modelo de chaqueta vaquera tan peculiar -"Do it like mum", dice en la leyenda donde se presenta la chaqueta junto a una imagen antigua de Estefanía de Mónaco-, seguramente esté muy orgullosa de cómo ha iniciado su camino en la moda su hija, que tiene pinta de que va a vender muchas unidades de esta pieza, aunque su precio no sea apto para todos los bolsillos, 450 euros.