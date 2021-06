La empresaria ha lucido unos salones transparentes en una alfombra roja en la que ha posado con Travis Scott, su expareja y padre de su hija Stormi. ¿Tendría un mensaje oculto la elección de este calzado?

Noelia Murillo

Podría decirse que las celebrities son unas maestras de la confusión y, con Kylie Jenner, nos costaría poner la mano en el fuego. Las idas y venidas entre la empresaria y Travis Scott han sido tan frecuentes, que parecía imposible cierta estabilidad en la pareja. Pero, con su último posado en el photocall de la Gala anual Parsons Benefit podemos saber con certeza que han vuelto.

Como también viene siendo habitual Kylie suele escoger looks que no dejan indiferente a nadie y generan más de un comentario, desde el vestido que luce hasta su calzado. Y, una vez más, ha conseguido atraer todas las miradas de arriba abajo, puesto que su espectacular vestido diseñado por Jean Paul Gaultier en distintos tonos verdes no ha podido eclipsar sus zapatos de vinilo al estilo Cenicienta.

Fue otra personalidad del clan Kardashian, Kim, quien inició la tendencia del tacón transparente hace ya dos años con un modelo diseñado por el que fuera su marido, Kanye West. A partir de entonces, este complemento se convirtió en un must para ellas y la tendencia ha llegado incluso a la Casa Real inglesa y española, ya que tanto Meghan Markle como la Reina Letizia se hicieron con un par para lucirlos en ocasiones muy especiales.

Esta vez, Kylie optó por unos salones abiertos por el talón, de tacón fino y terminados en punta que dejaban ver una pedicura en blanco de lo más sutil. Con esa misma delicadeza podría haber dejado caer un detalle importante respecto a su relación con su expareja y padre de su hija Stormi Webster quien, por cierto, hizo su primer posado oficial en este evento.

Y es que no ha pasado desapercibido el mensaje que quiso trasladar el homenajeado en dicha gala celebrada en Nueva York, debido a que, tras posar en la alfombra roja, ofreció un discurso de agradecimiento en el que no faltaron sus chicas. “Stormi, te quiero, y a mi mujercita… también te quiero”, comentó ante los medios.

Para muchos, este comentario podría dar a entender que la pareja ya haya pasado por el altar en secreto o que esté a punto de hacerlo. Además, el hecho de que la empresaria optara por un complemento tan característico (y tan asociado al mítico personaje de Disney), podría ser buena pista para conocer en qué punto de su relación se encuentran.

A su actitud sobre la alfombra roja, donde demostraron tener una gran complicidad entre ellos y con su pequeña, se suma la imagen que ella subió a su cuenta personal de Instagram, en la que también aparecían muy acaramelados. Él le rodea la cintura y ella posa sus manos sobre sus brazos con los dedos separados. ¿Será lo siguiente un anillo de compromiso? De momento, nos quedamos con los zapatos.