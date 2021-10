Blanca Suárez arriesga (y gana) con una 'bomber' y coleta alta

La actriz, que es imagen de Etam, forma un tándem perfecto con Freddy Alonso

Noelia Murillo

Blanca Suárez es de esas actrices que no dan tregua en cuestiones de estilismo. Una vez comienza a desplegar algunos de sus 'looks' más imitados no se detiene y lo ha vuelto a demostrar una vez más este miércoles. Si aún no nos habíamos "recuperado" de la sorpresa que dio en el Palacio de la Ópera de París hace unos días, donde presentó la nueva colección de lencería francesa Etam, ahora ha vuelto a destacar en Madrid con un estilismo que no ha pasad desapercibido.

La actriz de 'Jaguar', que es imagen de la marca y su embajadora, se ha convertido en uno de los referentes de la moda gracias a los diferentes estilismos con los que se ha presentado en diferentes actos públicos. Además de acudir a la Semana de la Moda de París con uno de sus formatos más elegantes, con un 'look' nocturno marcado por las transparencias, visitó 'El Hormiguero' apostando por lo otoñal con botas altas y tonalidades verdes.

-Blanca Suárez tiene los 'shorts' plisados que hacen tipazo

-Suspiramos por la melena extralarga de Blanca Suárez

Así, Blanca ha vuelto a marcar tendencia en la presentación de la Colección Otoño/Invierno 2021 de la firma de lencería, a la que se ha presentado con un estilazo muy difícil de superar. No ha habido fallos ni en el vestuario, elegido cuidadosamente nuevamente por el estilista Freddy Alonso ni en el maquillaje. Tampoco los ha habido con respecto a su peinado, que ha gozado de gran protagonismo por motivos obvios.

La también protagonista de 'Las chicas del cable' ha combinado unos pantalones de cuero negros de tiro alto con un top a juego y una chaqueta 'oversize' o 'bomber' bordada y muy colorida firmada por Isabel Marant. A pesar de que es un conjunto innovador y arriesgado, Blanca ha sabido defenderlo también subida a unas sandalias de tiras muy finas también en color negro (¡pedicura en idéntico color incluida!).

En cuanto al maquillaje y la peluquería, debemos reconocer que nos ha enamorado por su sencillez, aunque siempre apuntando a las últimas tendencias, tal y como nos tiene acostumbradas. Así, gracias al trabajo de Iván Gómez, ha vuelto a destacar sus ojos con sombras marrones que alargan la mirada y una potente máscara de pestallas que agranda sus ojos. No ha elegido un labial demasiado llamativo y, de ser así, en cierto modo "arruinaría" el poder que tiene su llamativa 'bomber'.

El peinado también ha sido objeto de muchos comentarios por su viveza y atemproalidad. Si bien es cierto que la coleta 'bubble' se convirtió en una de las tendencias del verano, la actriz ha demostrado que no tiene por qué ajustarse a una determinada época del año y ha recogido su pelo oscuro en una coleta alta con distintas "burbujas". Se trata de un peinado muy sencillo que nos puede sacar de cualquier apuro y que, además, queda fenomenal.