La actriz de ‘Gambito de Dama’ siempre acierta con un estilismo en cualquier ‘red carpet’

Noelia Murillo

Se puede ser original, elegante, atrevida o glamurosa, pero pocas veces encontramos ‘celebrities’ que aúnen todas esas características. Las alfombras rojas tienen la virtud de ser el centro de atención de todas las miradas y, ante tales expectativas, actores, actrices o artistas no siempre aciertan con el look que formará parte de su hemeroteca mediática.

No se puede decir lo mismo de Anya Taylor-Joy. Desde que ‘Gambito de Dama’ se convirtiera en una de las series más aplaudidas de Netflix, su protagonista marca tendencia en cualquier evento público al que acude. Sus estilismos son siempre los más comentados de noches tan especiales como la de los Globos de Oro, cuando lució un ‘total look’ en color verde esmeralda de Dior Alta Costura.

Ya han pasado unos meses de ese momento, pero su gusto por lo impecable no se ha inmutado en absoluto. Tampoco su confianza por la firma francesa, ya que en esta ocasión ha querido repetir con ella. Hace apenas unos días la veíamos en otra ‘red carpet’, la del Festival de Cine de Venecia, con otro de sus diseños en color fucsia neón que también acaparó todas las miradas de los presentes.

Esta vez, dejando de lado los colores intensos, ha escogido un diseño en color crema que prácticamente se confundía con su piel. Con toda la espalda al descubierto, uno de los detalles más interesantes de este vestido de corte recto es su cuello ‘halter’ con cadenas traseras. Para dar mayor fuerza al look, la actriz ha posado con un larguísimo chal amarillo.

Como complemento, se ha decantado por Tiffany & Co. aunque, sin duda, uno de los aspectos más comentados de su estilismo ha sido su atrevido peinado. Gracias a la larga y rubísima melena de la actriz, el estilista Gregory Rusell ha diseñado elegante moño con raya en el medio y recogido alto muy apropiado para el resto del look con el que Anya Taylor-Joy ha asistido a la gala de estos premios.

Además, el maquillaje, a cargo de la maquilladora Georgie Eisdell, ha llamado mucho la atención. Utilizando productos de Dior Beauty, Eisdell ha configurado un estilo muy similar al de las actrices de los años 40 y 50, con un prominente labial rojo. En concreto, el tono 999, uno de los más utilizados por Grace Kelly en eventos similares.

Anya Taylor-Joy acudió a la 73ª de los premios Emmy debido su nominación en la categoría de Mejor Actriz por su papel en ‘Gambito de Dama’. Competía con actrices de la talla de Kate Winslet (que resultó finalmente ganadora por ‘Mare Of Easttown’), Michael Coel (‘I May Destroy You’), Elizabeth Olsen (‘WandaVision’) y Cynthia Erivo (‘Genious: Aretha’).