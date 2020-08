Angelina Jolie nos demuestra que un look 'total black' también es para el verano

Y nos encanta.

Sabemos que durante el verano, los tonos claritos y neutros dominan el 'street style'. Y aunque el negro queda en un segundo plano por ser el principal protagonista durante la temporada de otoño-invierno, después de ver a Kate Moss con su look 'total black' de verano, tenía que llegar Angelina Jolie para confirmarnos que el negro triunfa incluso durante los meses más calurosos del año.

La actriz ha sido fotografiada paseando por las calles de Los Ángeles con un vestido largo fluido en color negro superfavorecedor y que, sin duda, nos inspira para nuestros looks de diario, incluso para un 'outfit' cómodo de oficina.

Angelina Jolie ha optado por un look con un toque gótico que, definitivamente, nos ha conquistado. La actriz de Hollywood ha llevado un vestido largo de color negro con tirantes finos y escote recto, que cuenta con una caída fluida (lo que hace que sea ideal para todo tipo de siluetas) y que ha combinado con un par de mules de tacón bajo en el mismo color. En definitiva, un lookazo que nos apuntamos como futuro 'salvalooks'.

En plena época de coronavirus, ya nos hemos acostumbrado a ver a nuestras 'celebs' favoritas con el complemento más seguro: la mascarilla.

Ya hemos podido ver que cada una tiene su truco para llevarlo, hay quien prefiere taparla con un bonito pañuelo como es el caso de Olivia Palermo, y hay quien opta por hacerse con una mascarilla de diseño que sea bonita y llame la atención. Este último caso es el de Angelina Jolie, quien ha llevado una mascarilla negra de la firma italiana de 'street wear' Off-White que cuenta con un estampado de flechas cruzadas en blanco en el centro, y nos parece superoriginal.

El diseño del cubrebocas es unisex y es uno de los 'bestseller' de la firma, pues aún teniendo un precio de 80 euros, ahora mismo está totalmente agotada en la página web, aunque no sabemos si volverá a tener 'stock'.

