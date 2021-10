Angelina Jolie, a todo volumen y en dos colores en Londres

La actriz ha vuelto a posar en la alfombra roja del estreno de 'Eternals' en Londres con sus hijos con un original diseño de Valentino

Noelia Murillo

No nos podemos quejar. Al contrario, deberíamos estar agradecidas por el estreno de la película 'Eternals, en la que participa Angelina Jolie y con la que todo el equipo de rodaje ha viajado a Roma y otras capitales mundiales para presentarla ante los espectadores. Gracias a este estreno, estamos siendo testigos de los diferentes estilismos que ha elegido la actriz para posar en diversos 'photocalls' y alfombras rojas. ¿El resultado? Cuanto menos sorprendente.

Ya nos viene sorprendiendo estos días, donde se ha paseado por 'red carpets' con distintos diseños que no nos han dejado indeferentes. Para empezar, aún en Hollywood y en el estreno mundial de la cinta de Chloé Zhao, lució un impresionante diseño de Balmain en color verde oliva con escote palabra de honor y con el que brilló junto a cinco de sus seis hijos en una noche muy especial.

Si bien es cierto que de ese 'look' lo más sorprendente fue el brazalete de la barbilla con el que posó frente a las cámaras, firmado por Nina Berenato y del que no solo nos sorprendió su aspecto sino también su precio (está disponible en la web del fabricante por solo 50 dólares), no se puede decir que la actriz no volviera a los eventos de este tipo por todo lo alto.

Así lo hizo pocos días después en el festival de cine de la capital italiana, donde se enfundó en un llamativo diseño de Versace metalizado con malla metálica y drapeado en la cintura muy favorecedor, ya que debido al entallado se podían percibir las formas de la actriz. Sin embargo, esta vez gran parte del protagonismo se lo llevaron sus extensiones: su peinado fue muy comentado por no estar del todo bien hecho. Quizá ese era el propósito de su estilista, aunque ha quedado en el aire qué pudo ocurrir con este detalle.

No obstante, ya sí que sí, no ha habido dudas de que gran parte del protagonismo de esta noche ha recaído en la intérprete de 'El intercambio' (con permiso de su compañera Salma Hayek, que se ha puesto un impresionante vestido de corte asimétrico y lentejuelas confeccionado en diferentes tonalidades de rojo), que ha escogido un estilismo muy original a pesar de que ha vuelto a los colores clásicos. Lo ha hecho en la 'premiere' de la película en Londres.

Porque no hay blanco y negro que se le resista a Angelina y lo ha demostrado con un 'look' muy diferente a lo que hayamos visto en otras alfombras rojas. Obra de Valentino, se trata de un conjunto de falda negra con volumen, bolsillos laterales y una cola de hasta 1 metro, así como una blusa blanca abierta y también con volumen. Para completar este conjunto, añadió al principio del evento una blazer clásica en color negro, generando uno de los diseños bicolores más extraordinarios que hayamos visto.

Una vez más, Angelina posó junto a cinco de sus seis hijos y Siloh todas las miradas volvieron a posarse de nuevo en Siloh. Al contrario que e Roma, que eligió un vestido muy sencillo en color negro con zapatillas 'animal print' en amarillo, esta vez "recicló" un vestido de su madre en color crudo con estampado en negro de Dior que la estrella llevó en 2019. ¡Estaba perfecta!