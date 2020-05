Ana de Armas sabe que un vestido midi con botones delanteros y atado a la cintura estiliza un montón aunque lo combines con zapatillas blancas

La actriz consigue un look de primavera perfecto sin mucho esfuerzo. En definitiva es la nueva reina del 'street style'

Ana de Armas y Ben Affleck han sido la pareja más activa durante el confinamiento. Un día sí y otro también se han dejado ver por las calles de Los Ángeles mientras pasean a sus perros, van a por un helado o simplemente caminan cogidos de la mano. Y en todas y cada una de sus apariciones la nueva chica Bond nos ha sorprendido con sus looks, desde los vestidos bohos más bonitos, hasta los vaqueros que hacen tipazo. Así hemos terminado de confirmar que la actriz es todo un icono de estilo.

Su armario parece repleto piezas entre románticas y minimalistas que nos han terminado de conquistar por su sencillez y comodidad, como por su buen gusto y estilo. Como este último outfit con el que consiguió verse elegante sin esfuerzo. La intérprete de 32 años combinó un vestido midi azul bastante coqueto con los botones rojos con unas zapatillas blancas.

Con su 1,68 metros de altura Ana nos demuestra que no se necesita medir 1,80 para poder combinar vestidos midi con zapatillas, de hecho ella ha sabido sacarle provecho al largo midi. En este caso nos confirma que si el vestido es midi y tiene un cinturón estiliza muchísimo la figura, tanto que lo puedes llevar de maravilla con sandalias planas, o zapatillas como es su caso.

Además de triunfar en la gran pantalla -en los Globos de Oro optaba al galardón a mejor actriz protagonista por 'Puñales en la espalda' y a finales de año la veremos como chica Bond en la nueva entrega de la saga del agente 007-, en los últimos tiempos la cubana se ha convertido en todo un referente de estilo, tanto en las alfombras rojas de Hollywood como en el 'street style'.

Y es sus outfits suelen ser tan básicos pero triunfadores que usualmente no necesita añadir mayor cosa a sus looks para brillar: con unas zapatillas blancas básicas, las mismas con las que da otro aire a sus shorts vaqueros, y un vestido tiene un look más que suficiente para ser el ganador en días cálidos en los que todavía las temperaturas no son tan altas.