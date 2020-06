El look de Aitana más versátil para montar en bici e ir a la playa en Ibiza

Los vestidos blancos son el imprescindible de los próximos meses y sabemos dónde dar con los más originales.

Woman.es

Ibiza se ha convertido en su refugio durante la cuarentena y, ahora, Aitana continúa disfrutando de la isla haciendo gala de la moda tan peculiar que en ella se destila. Así, en esta aventura además nos recuerda el gran poder y característica imprescindible con la que han de contar las prendas más veraniegas: unos patrones holgados que implican la comodidad absoluta. Y más aún si de lo que se trata es de ir a la playa o simplemente de disfrutar de una tarde en bici, apostando para ello por una única pieza en forma de vestido ancho, corto y atado alrededor del cuello. ¿El resultado? Un 'escotazo' trasero de vértigo.

- Consigue el perfecto look 'beauty' de cuarentena de Aitana

- Aitana y los vaqueros que marcan cintura y suben los glúteos

Se trata esta de una prenda con la que poder prescindir de cualquier detalle o complemento más allá del bikini. Y, de esta manera, la cantante ha llevado a cabo ambos planes con la espalda completamente al aire, dejando claro que ese ambiente relajado y desenfadado por el que se caracteriza la época estival también se traslada a las piezas más básicas de nuestro armario.

Una premisa que seguro cumplen, pero es que con su nueva aparición, además de envidia, nos han dado muchas ganas de rebuscar en los catálogos de las firmas en busca de algo similar. Las claves son simples y los vestidos blancos que reinan en cada una de ellas nuestros nuevos objetivos.

Son estos el verdadero 'must' de la temporada que cada año se repite. Y siguiendo las pautas del cómodo look de Aitana, el estilo incluso sobre la arena de la playa es posible. Unas sandalias y el dos piezas de baño reglamentario son sus únicos imprescindibles con los que a nosotras ya nos ha conquistado. Con todo ello, lo admitimos, empezamos la cuenta atrás de nuestras propias vacaciones para las que, sin duda, estamos reservando nuestras apuestas sostenibles que no pararás de ver (y admirar) en los próximos meses.