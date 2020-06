Aitana tiene los pantalones vaqueros largos y anchos que alargan la pierna y con los que no pasarás calor en verano

Es uno de los modelos que tanto ha arrasado durante la pasada temporada porque sientan bien a TODAS y, además, estilizan la figura.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Recuperar tus pantalones en pleno verano es una opción muy válida pese a las altas temperaturas y de demostrarlo se encarga Aitana con unos vaqueros anchos, bajo acampanado y tiro alto. Y es que por mucho que las bermudas disfruten de un éxito inigualable en estos momentos, cierto es que su mayor competencia viene del fondo de nuestro armario.

- Aitana tiene los vaqueros de Stradivarius que hacen tipazo

- Aitana y la cazadora vaquera más original de Paloma Wool

Así, el rey de los básicos continúa vistiendo nuestros looks incluso en una temporada en la que son los cortes minis los verdaderos protagonistas. Pero cierto es también que nunca está de más tener a mano prendas un poco más abrigadas capaces de salvarnos viajes en avión o de escapadas a sitios menos cálidos. Por ello, confiando en estos motivos tan obvios, nos declaramos fieles defensoras de reutilizar nuestros pantalones vaqueros favoritos durante estos meses.

Y darles una nueva vida acorde a las exigencias del verano es muy sencillo. Aitana tiene bien clara la fórmula para lucirlos: una simple camiseta con estampado y, apostando por una comodidad extra, zapatillas deportivas y blancas a los pies.

Un look tan sencillo como versátil creado a partir de básicos de armario que no únicamente se limitan a temporadas concretas. Los pantalones vaqueros anchos son una opción válida también para no pasar demasiado calor y la prueba es esta última aparición de la cantante durante su estancia en Ibiza.

Es justo además en la isla donde hace unos días nos regalaba otra lección de estilo con un vestido blanco. Holgado, corto y con un gran escote trasero. Tres características tan apetecibles que ya consiguieron convencernos de añadir una pieza más a nuestra colección. Y lo mismo pasará con unos vaqueros que, además, alargan nuestras piernas y estilizan la figura. Son todo ventajas y más ahora que nuestras firmas de referencia cuentan con descuentos en sus catálogos. Si todavía faltaba un modelo así en tu armario, el momento de hacerse con él ha llegado.