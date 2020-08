La artista ha recuperado el diseño de Sophie et Voilà que lució hace exactamente un año.

Aitana Ocaña poco a poco escapa de su retiro en 2020, la preciosa isla de Mallorca, donde ha pasado tanto la cuarentena como buena parte del verano, y desde donde nos ha regalado alguno de los posados más sensuales.

Pero en las últimas semanas ya la hemos visto en el norte disfrutando del surf con su chico, el actor Miguel Bernardeau, y también trabajando: primero con un lookazo sorprendente de rodaje y finalmente donde todo el mundo quiere verle, en el escenario, donde su caché y su prestigio se disparan por momentos.

Sin ir más lejos, la catalana ha clausurado la edición 2020 del Festival Starlite de Marbella, y lo ha hecho de una forma preciosa: con los pies desnudos en un maravilloso concierto acústico en el que ha parecido un auténtico ángel en el escenario con un conjunto de falda larga y cropped top en color blanco.

Un diseño de Sophie et Voilà que lució hace exactamente un año cuando acompañó a su pareja al estreno de la segunda temporada de 'Élite' que tuvo lugar en una conocida sala de cine de Madrid. Un look de novia tan bonito en el que la que fuera concursante de 'Operación triunfo' no ha tenido reparos para volver a enfundarse.

Nada que ver con el vestuario del inicio de su primera gira, diseñado por María Escoté, más cercano a lo que espera de una diva del pop como ella. Pero al cambiar drásticamente el estilo de los conciertos, con aforo limitado y público sentado por culpa de la COVID-19, muchos artistas se han decantado por adaptar sus shows en directos y hacerlos en acústico.

Y para crear un contexto íntimo y delicado como el que este tipo de sonido requiere, las luces y el vestuario juegan un papel decisivo. Aitana, pese a su juventud, lo sabe perfectamente y ha demostrado en Marbella que lo interpreta de maravilla. Solo hay que ver las fotos y los vídeos de la actuación que sus fans han colgado en las redes sociales para darse cuenta de ello.

Se da la casualidad de que la joven artista española ha tomado el testigo en la ciudad andaluza de sus buenos amigos, el grupo mexicano Morat, con los que acaba de lanzar nueva colaboración, que tocaron en el festival la noche anterior ante espectadores de lujo como Victoria Federica -su novio, Jorge Bárcenas, también ha actuado en el festival y ambos llevan semanas disfrutando de la Costa del Sol-, que no sabemos si habrá repetido también con el concierto de Aitana.