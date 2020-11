El abrigo de Kate Middleton que confirma que los flecos son una genial idea esta temporada

La Duquesa de Cambridge ha lucido una exquisita pieza contra el frío en el día del Armisticio.

El Día del Armisticio es una fecha muy señalada en el Reino Unido. La COVID-19 ha alterado muchísimo el programa habitual, que incluye distintos actos, entre ellos un desfile militar por las calles de Londres que en esta ocasión no ha tenido lugar. Sin embargo, la familia real británica, con la reina Isabel II a la cabeza, no ha faltado a este homenaje anual a los caídos en combate.

A diferencia de ediciones anteriores, la monarca no ha estado acompañada en el mismo balcón por Camila de Cornualles y la de Cambridge -no así por los duques de Sussex, ausencia que por esperable no deja de ser noticiable al ser el primer año en el que no están presentes-, pero ambas se han dejado ver en la sede del ministerio de Exteriores, lo que nos ha permitido disfrutar de un grandioso look de Kate Middleton que en el Día de la Amapola -esta flor, que decora las solapas de los asistentes a los distintos actos, es el símbolo de esta fecha- siempre da una lección de sobriedad y elegancia.

Este año, además, la esposa del príncipe Guillermo ha ido un paso más allá al escoger para la ocasión un abrigo de clara inspiración militar en el que destacan especialmente los flecos que decoran los hombros.

Los flecos son una de las tendencias de la temporada, así que es una lección maestra lo que ha hecho la duquesa de Cambridge para incluir un detalle original en su look manteniendo las señas tradicionales de lo que exige en la vestimenta una celebración como esta.

Además de por los mencionados flecos, el abrigo de color negro que ha llevado la inglesa se caracteriza por la hilera de botones dorados grandes con los que se abrocha la pieza, el cuello subido y los ajustes y bolsillos laterales que acentúan la estrechez del abrigo en la cintura.

A simple vista, el dibujo de la pieza recuerda muchísimo a los diseños propios de los cuerpos militares. Y las solapas sobre los homoplatos rematadas con las hombreras con flecos potencian todavía este recuerdo, ya que son un recurso habitual en este tipo de abrigos y chaquetas.

Junto a la pieza diseñada por Alexander McQueen, Kate ha lucido un llamativo tocado también en color negro con el que rematado otro look de diez.