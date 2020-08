J Balvin cuenta su experiencia tras sufrir coronavirus y advierte: “Cuídense”

El artista colombiano alerta a sus fans sobre lo peligroso del virus.

Del mismo modo que Alyssa Milano relataba hace unos días su experiencia con el coronavirus asegurando que lo había pasado fatal y que "sentía que me estaba muriendo", ahora ha sido JBalvin quien ha querido sacar a luz todo lo que ha pasado con la Covid-19. Con el fin de alertar de su letalidad y evitar que sus seguidores crean falsos bulos, el famoso artista ha narrado lo ocurrido y ha sido tajante: "no es ningún chiste. Casi me mata".

A sus 35 años, el colombiano se encuentra aislado en su casa de Medellín, desde donde grabó un video que ha publicado en sus redes sociales en el que habla claramente sobre la que cree "es una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida", relata el autor de algunos de los grandes éxitos del reguetón de los últimos años.

"Se que hay enfermedades muy poderosas y que hacen mucho daño pero, sin duda alguna, el covid-19 es algo que piensa uno que es un chiste, porque hay muchas noticias falsas, cuentos e historias políticas que pueden tener peso, pero el virus realmente existe. El virus es real", sentencia.

En ese mismo video, J Balvin cuenta su testimonio: "a mí casi siento que me mata, la pasé muy mal. Tuve fiebre de 40, escalofríos, falta de oxigeno, pérdida del olfato y de gusto. El temor de sentir que está dentro de ti una de las peores pesadillas de las personas actualmente y que no sepas cómo va a reaccionar".

El cantante que ha colaborado con compañeros de profesión como Rosalía o Dua Lipa, entre otras, se lamenta del hecho de ver "gente que deambula por la vida creyendo que son inmortales, personas de entre 15 y 40 años que creemos que nada nos pasa y no, no es un juego".

Un poderoso mensaje con el que pretende que sus palabras traten de concienciar un poco más a sus seguidores en estos duros tiempos que nos han tocado vivir a todos.