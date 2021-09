Aunque sea todavía una gran desconocida, la vitamina F puede hacer mucho por tu piel gracias a su alto contenido de ácidos grasos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Sabemos de sobra las propiedades que la vitamina A (el retinol) y la vitamina C tienen sobre nuestra piel, y por ello son dos de los activos que más comunmente encontramos en los cosméticos. Sin embargo, ahora, la industria quiere dar un paso más allá y las marcas que ponen especial atención a la investigación y la innovación, han empezado ya a trabajar con la vitamina F.

Pero antes de hablar de las bondades que el uso rutinario de este activo puede proporcionar a nuestro rostro, seguramente te estarás preguntando: ¿qué es la vitamina F? Según el Instituto de Dermoestética, “la vitamina F no es realmente una vitamina, sino una mezcla de ácidos grasos que viene en dos formas, Omega 3 y Omega 6". Uno de los beneficios más significativos de la vitamina F es la creación de una barrera protectora sobre la piel, gracias a los ácidos grasos y omegas presentes en dicha vitamina. Estos, al ser muy similares a las secreciones naturales de la piel, mejoran la flexibilidad y la elasticidad de la dermis, especialmente la del rostro. Además, realzan su luminosidad y su brillo. Por otra parte, esta barrera protectora (formada con lípidos, básicamente) ayuda a que la piel no se deshidrate con tanta facilidad y a que los efectos de los radicales libres no le afecten. Por lo tanto y como consecuencia, retrasa el envejecimiento cutáneo.

El uso cosmético de la vitamina F está altamente recomendado en temporadas de frío, cuando exponemos la piel a grandes cambios de temperatura, como los contrastes entre el frío de la calle y la calefacción de los lugares de interior. En verano, sin embargo, debemos tener más cuidado con su aplicación, pues es un activo fotosensible.

