Veggie beauty: productos de cosmética que no sabías que eran veganos

Cuida de ti y del planeta.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Aunque no seas vegana ni vegetariana cada vez es más común que los omnívoros adoptemos también este tipo de dieta algunos días a la semana para reducir el consumo de carne o para 'obligarnos' a comer más alimentos de origen vegetal. Sin embargo, si hay un ámbito de nuestra vida que se está poniendo las pilas (y mucho) en esto del bienestar animal y no utilizar nada que proceda de ellos es el de la belleza.

Y es que, pese a que antes el concepto de cosmética vegana se aplicaba a productos de herbolarios o de tiendas especializadas, hoy en día es muy fácil encontrar cosméticos totalmente veganos en muchas de las marcas que consumimos habitualmente y que podemos comprar en cualquier perfumería o grandes almacenes. De hecho, hay muchas firmas que, aunque todavía no son 100% veganas, poco a poco van reformulando y añadiendo productos nuevos a su catálogo libres de ingredientes de origen animal.

Hoy vamos a enseñarte algunos de ellos, para demostrarte que firmas tan conocidas como Urban Decay, Too Faced o REN tienen cada vez más opciones veganas que cuidan de tu piel a la vez que cuidan el planeta. Por supuesto, no están todos los que son, y esto es solo una pequeña muestra de la cantidad de cosméticos veggie que existen actualmente en el mercado, pero te servirá para hacerte una idea de las marcas que poco a poco están empezando a virar hacia un modelo de negocio en el que no se incluyen ingredientes que procedan de animales ni sus derivados.