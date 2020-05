La protección solar preferida de Chiara Ferragni es ligera, huele a verano e ideal para hacerte selfies en Instagram

¿Puede ser un protector solar bonito? Los de Darling son tan cuquis que se colarán en todos tus selfies de verano.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Verano, ¡cuánto te queremos! Y mira que hace unos meses nos parecía un espejismo, pero ya ha llegado el buen tiempo y eso significa que el verano está más cerca. Pero hablar de verano y no pensar en vacaciones es IM-PO-SI-BLE. Cuando nos queramos dar cuenta, ya podremos ir a la piscina y hacer las maletas para embarcarnos en una nueva aventura. Por delante quedan muchos días de sol y, por supuesto, muchas fotos para guardar para el recuerdo. Es más, este verano hasta los protectores solares se colarán en sus fotos de Instagram. Y no serán unos protectores solares cualquiera, serán Darling, la marca que ha enganchado a las influencers y celebrities internacionales como Chiara Ferragni.

¿Qué tienen los protectores solares Darling para que sean únicos? Que no solo son bonitos (y buenos) por dentro, también lo son por fuera. Además no son nada pegajosos y huelen tan rico, en concreto a Monoi de Tahiti… Lo solares de Darling nacieron de la idea de que el solar, además de ser de calidad, puede ser un objeto de diseño, un símbolo de moda y tendencia, tanto es así que no nos extraña que Chiara Ferragni, tan amante del rosa y azul bebé, del dorado y de lo iridescente, los haya usado porque justamente son los colores de sus packaging,

Además son ligeros y no deja dejan esa película blanca en la piel tan incómoda, aunque sí la hidrata, nutre y la deja radiante y protegida de los rayos UVB y UVA. A la venta online y establecimientos seleccionados, sus precios oscilan entre 31 y 41€.