NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Si lo que quieres es conseguir un aspecto buena cara sin necesidad de aplicar cientos de productos, Patry Jordán tiene el mejor de los secretos. Aunque ya ha dejado de serlo, pues de ello se ha encargado tanto ella como el maquillador Roberto Siguero que, juntos, han recreado el tutorial más sencillo para un rostro perfecto. Y para conseguirlo, una reducida gama de artículos firmados por Lancôme ha sido suficiente. ¿Lo mejor? Que además son aquellos básicos que probablemente ya formen parte de tu neceser.

De los utilizados, si tuviésemos que quedarnos con uno, en Woman.es lo tenemos muy claro. El ganador es Blush Subtil, un colorete ultrafino y de larga duración que además está disponible en ocho colores.

Se trata de ese producto capaz de alegrar el rostro sin necesidad de aplicar gran cantidad. Duradero y apto para todo tipo de pieles. En su paleta cromática hay cabida para tonos neutros pero también para los más intensos. Y de todos ellos, el rosa paradis ha sido el utilizado por la 'youtuber'.

Aunque antes de su uso, ambos profesionales nos recuerdan desde la importancia de preparar la piel hasta una limpieza óptima de esta, pasando por la buena elección de los productos a utilizar. Y es que la selección no nos puede gustar más.

Entre ellos también se cuelan desde el clásico e icónico labial rojo de la casa francesa hasta una máscara para pestañas infinitas.

Utilizar estos seis únicos productos garantizan el éxito absoluto y, en palabras de Patry Jordán, "es un look que todas podemos recrear". Es ese que querrás llevar a la oficina y que también desearás reciclar para los planes 'after work'. Pero, sin duda, el mejor momento para lucirlo es este verano y con su tutorial tan fácil de seguir no dudarás en aplicarlo.