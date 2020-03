Geles desinfectantes de manos que todavía puedes comprar en Amazon

Consejos para hacerte con un producto efectivo ante la crisis del coronavirus e integrarlo de manera correcta en tu rutina diaria.

Lavarse las manos con frecuencia con jabones o soluciones alcohólicas es la primera precaución que recomienda el Ministerio de Sanidad para protegernos del coronavirus, motivo por el que los geles desinfectantes se han convertido, junto a las mascarillas desechables, en los productos más buscados para intentar frenar el avance del virus.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado la pandemia oficialmente este miércoles, pero la expansión del COVID-19 en España a lo largo de las últimas semanas ha movilizado a la población en busca de medidas de prevención, logrando que las ventas de los geles higienizantes de manos se hayan disparado en un 700% durante el mes de febrero, según los datos de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos de nuestro país.

Las farmacias y los supermercados han colgado el cartel de "agotado" y en portales de venta 'online' como Amazon, este tipo de productos están batiendo récords de venta al tiempo que encabezan las listas de más buscados. Lo cierto es que, si bien deberían ser un básico en nuestro día a día, en periodos de virus resultan imprescindibles: "Mi recomendación es llevarlo siempre encima porque fuera de casa no puedes lavarte las manos con agua y jabón siempre que quieras", explica Rocío Escalante, farmacéutica experta en dermocosmética y titular de Arbosana Farmacia.

Pero no todo vale; para que un gel sea efectivo, según recomienda la experta, lo ideal es que cuenten con una base de etanol, como mínimo del 70%. Sin embargo, "el alcohol puro no es tan eficaz" ya que solo elimina las bacterias y no los virus. La parte negativa de estas fórmulas es que su uso frecuente y contaminado puede irritar y resecar la piel, por lo que es recomendable hidratar las manos con cremas o mascarillas para cuidar la delicada dermis de esta zona.

Según la OMS, para conseguir una buena limpieza de manos debemos lavarlas de forma asidua y exhaustiva; lo mejor es hacerlo con agua y jabón - empleando al menos 30 segundos e incidiendo especialmente en las uñas y las yemas de los dedos, las partes del cuerpo que han podido tocar objetos o superficies contaminadas y, por tanto, transmitir la enfermedad al entrar en contacto con la boca, la nariz o los ojos- y recurrir a los geles desinfectantes en momentos puntuales o para complementar el proceso de limpieza.

Al igual que el resto de medidas preventivas que aconsejan las autoridades (cubrirse la boca con el antebrazo al toser o con pañuelos de un solo uso; no compartir alimentos, vasos o cubiertos; evitar tocarnos la cara con las manos sin lavar; mantener el ambiente ventilado o reducir nuestra actividad social), emplear estos geles desinfectantes resulta un gesto sencillo y, si lo incorporamos a nuestra rutina, estaremos colaborando en la lucha contra el coronavirus, que actualmente en nuestro país padecen 2.240 personas y ya ha causado la muerte de 55.