Descubre los entrenamientos exprés para seguir en forma (aunque ahora tengas menos tiempo)

Por muy ‘nueva’ que sea ahora la normalidad, la falta de horas nos sigue acechando. Con estos métodos podrás mantener la línea sin la presión del reloj.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Algún día contaremos: “y de repente la gente se tuvo que quedar en casa y empezó a hacer deporte como si no hubiera mañana”. Porque sí, junto con la pasión por la cocina, el confinamiento desató en casi toda la humanidad una locura incontrolable por practicar ejercicio. De hecho, las clases caseras de yoga, fitness o ciclismo indoor nos sirvieron para contrarrestar el sedentarismo y liberar la mente. Pero ¿qué pasa ahora? Recuperar poco a poco nuestras rutinas implica también tener menos tiempo para mantenernos en forma.

Sin embargo, existe toda una corriente de entrenamientos exprés que nos permiten lograr grandes resultados sin agobiarnos con el reloj. Esta filosofía, clásica de las disciplinas de alta intensidad, se puede trasladar también a cualquier serie de ejercicios que nos hagan sudar en unos minutos. “Estas actividades aumentan la capacidad cardiovascular incrementan los niveles de fuerza y resistencia. A nivel estético reducen el porcentaje de grasa corporal”, señala Juan Garaizar, fundador de B3B Woman Studio (Madrid). ¿Por qué? La clave es que tras ese esfuerzo de 20 o 30 minutos, el cuerpo se mantiene activo. “La deuda de oxígeno que se genera durante la recuperación (o EPOC) hará que sigamos perdiendo calorías entre las 24 y 48 horas posteriores”, explica Garaizar.

Pero no todo consiste en sudar la camiseta. Entre los entrenamientos exprés también hay opciones para, simplemente -o no tan simplemente, porque es un principio fit fundamental- mantener una buena postura; estirarse o activar los músculos sin darnos cuenta. Aquí podrás encontrar opciones para las agendas más apretadas, las que buscan ejercicios pasivos, para las que se mueren por volver al gym o las que prefieren entrenar en casa o en el parque. Lo que está claro es que no hay excusas para seguir en forma:

De vuelta al gym. Los gimnasios y centros de fitness han empezado a reabrir sus puertas. Ya sabes: con reserva, distanciamiento y todas las medidas de seguridad necesarias (como el uso de apps específicas, por ejemplo). Si quieres buscar uno donde apuesten por los entrenamientos rápidos, consulta en las webs de centros como Holmes Place, donde son expertos en clases exprés de cuarto de hora, o en los club Metropolitan. También son interesantes las de B3B Woman, que combinan en solo 45 minutos tres bloques -bici, boxeo y ballet- con el objetivo de quemar, endurecer y estilizar.

En solo 5 minutos. Aunque lo parezca, no es una utopía. El método Sakuma, creado por el entrenador personal japonés Kenichi Sakuma, promete tonificarnos de pies a cabeza con una tabla que se realiza en cinco minutos. La clave, según explica el preparador físico en su libro (¡lo puedes encontrar en Amazon!), consiste en conseguir un correcto alineamiento corporal con 5 sencillos ejercicios -dos tumbada, dos en una silla, uno de pie- que se repiten tres veces en unos segundos. Sus seguidores insisten en que es imprescindible realizarlo a diario durante dos semanas y después bastaría con tres veces por semana. Cierto es que los milagros, sobre todo al hablar de resultados físicos, no existen, pero ¿qué pierdes por reservar cinco minutos al día a esta práctica? Lo que es seguro es que, como mínimo, sentirás el efecto de los estiramientos.

En streaming. Si no encuentras el momento de volver al gimnasio, puedes optar por seguir las clases de forma online. Muchos centros mantienen las sesiones en streaming. Por ejemplo, Ritual Gym propone seguir sus sesiones de 20 minutos en streaming a través de Instagram (@ritualgymspain, los lunes, miércoles y viernes a las 19.00) o con su aplicación. También puedes apuntarte a los métodos favoritos de las celebrities como el estudio online de Tracy Anderson; Strong4mefit, creado por Kate Upton o el BBG (Bikini Body Guide) de Kayla Itsines. A ellas mismas y a sus famosas alumnas -Cameron Diaz, Jennifer Aniston o Katherine Heigl- no les han fallado. Eso sí, en cualquier caso, prepárate a sudar la gota gorda en apenas tres cuartos de hora.

Autodidacta. El siguiente caso es el de aquellas que están acostumbradas a seguir entrenamientos y se saben al dedillo -y por su experiencia- los ejercicios clásicos. Ahora es típico verlas en el parque con esterilla, gomas y mancuernas listas para mantener sus logros de cara al verano. Para ellas, Alex García, entrenador personal y director de Fit Club Madrid, elige una rutina exprés de ejercicios isométricos. “Consisten en mantener la tensión muscular sin generar movimientos de contracción o extensión durante 10 o 15 segundos. Con ellos fortalecemos zonas específicas y mejoramos el rendimiento en poco tiempo”, explica. Así que, si este es tu perfil, prepárate tu propia tabla con planchas estáticas (sobre codos, brazos y laterales); sentadillas; zancadas y algún abdominal en cuadrupedia. Solo un apunte: es esencial calentar unos 5 minutos antes con algo de ejercicio aeróbico y mantener una buena respiración fluida durante cada ejercicio.

El entrenamiento neurofísico. Lo has intentado, pero no hay manera. No encuentras hueco para ponerte las mallas y calzarte las zapatillas… ¿Y si te hablamos del entrenamiento neurofísico? Es la base de Huber 360 HIIT, un dispositivo inspirado en los entrenamientos de alta intensidad que simula la práctica de ejercicios de fuerza, resistencia, equilibrio y flexibilidad. A medio camino entre el videojuego y la sesión deportiva, solo hay que subirse a la plataforma y mantener la posición, controlando la inestabilidad de la base. Sus creadores aseguran que 10 minutos son suficientes para movilizar entre 80 y 100 grupos musculares, quemar calorías y tonificar. Lo puedes encontrar en centros LPG como Carmen Navarro (Madrid); Clínica Planas (Barcelona)….