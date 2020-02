Victoria Beckham recomienda a todas sus modelos que usen esta crema de 10 euros de Weleda que sirve para todo lo que te puedas imaginar y se vende cada 16 segundos

Es la crema favorita también de Alexa Chung, Rosie Huntington-Whiteley y Doutzen Kroes y, la verdad, no nos extraña porque para eso que imaginas que no sirve, también sirve.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Antes de que Victoria Beckham naciera (y nos atreveríamos a decir que también antes de que sus abuelas lo hiciera), Weleda creó su crema más famosa, la Skin Food, por la que la diseñadora sería capaz de poner la mano en el fuego y no quemarse cuando reconoce que para ella es la mejor crema del mundo. Tanto es así que durante el último desfile en la Semana de la Moda de Londres, esta crema, que ‘nació’ en 1926 y desde entonces su formulación 100% natural se ha mantenido intacta a pesar de todos los años que han pasado, ha tenido un papel muy importante. Victoria Beckham recomendó a sus modelos la crema Skin Food de Weleda, que es su favorita.

- Victoria Beckham ha combinado los pantalones anchos más favorecedores de la temporada con una camisa blanca masculina y ha conseguido un 'lookazo' muy fácil de copiar

- Harper Beckham ha triunfado en el desfile de su madre llevando por primera vez un vestido, de flores y muy favorecedor, firmado por Victoria Beckham

“Lo que me encanta es que no es muy cara y puedes encontrarla en cualquier lugar. La fórmula es muy espesa y mantecosa. Cuando me pongo morena, la mezclo con aceite de coco, el mismo que usas para cocinar, y me la aplico por todo el cuerpo”, contó la diseñadora en una entrevista.

¿Pero qué tiene esta crema para que Victoria Beckham, Rihanna, Julia Roberts e infinidad de famosas, que podrían gastarse un dineral en productos de belleza, lo hagan en esta crema de 9,95€?

No te exageramos si te decimos que sirve para todo:

- Como primer, iluminador y para revitalizar un rostro cansado

- Para hidratar los labios secos y para aplicarlo antes de la barra de labios

- Como bálsamo labial

- Para que las manos, los codos y talones luzcan perfectos e hidratados

- Para fijar y peinar las cejas

Cada 16 segundos se vende un bote de Skin Food de Weleda y antes del desfile de Victoria Beckham, las modelos mimaron sus manos con esta crema. Se quejarán de las recomendaciones de su ‘jefa’.