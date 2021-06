Desde una crema que vale (literalmente) para todo hasta unos pintalabios que te deja unos labios de infarto. Estos son los productos, según los expertos, que sí necesitas en el neceser de este verano.

CARLA DOMÍNGUEZ

Ahora que comienza oficialmente la temporada de viajes, es hora de poner a punto el neceser. Y es que cualquier que haya viajado alguna vez en avión, sabe lo difícil que es encajar en un solo neceser todos los productos de belleza. Si facturas, la pesadilla de pasar por el escáner es menor, pero aun así, si eres de las que suele llevar maleta pequeña, es mejor optimizar el neceser con lo justo y necesario.

-5 tendencias de bikinis y bañadores para el verano 2021

-Estos son los zapatos que encontrarás en las rebajas de Pull & Bear más solicitados por las 'fashionistas'

-María Pedraza y el bikini de triángulos y tanga ideal para tomar el sol en la playa

Pues bien, para todas aquellas que no saben ni por donde empezar a la hora de hacer el neceser, aquí te traemos los mejores trucos de experto para maximizar el espacio en tu neceser. Conseguir el neceser de viaje perfecto, ¡es posible! Pero, ¿cómo? Pues bien, Marta Barrero y Elena Ramos, farmacéuticas, expertas en dermocosmética y directoras de The Secret Lab (C/Zurbano,4. Madrid) nos dan los mejores trucos para economizar el espacio de nuestro neceser de viaje sin renunciar al cuidado de la piel.

Primer truco: busca cosméticos que puedas compartir

Ya sea con amigas, o con tu pareja, hay que buscar productos que podamos compartir con quienes nos acompañan durante el viaje. Puede ser limpiadores faciales, cremas muy ligeras, e incluso bálsamos labiales. Así tendrás algo más de hueco en tu neceser de viaje, y podrás compartir con ellos algunos productos e incluso probar nuevos.

Segundo truco: sérum todoterreno

No querida, a los viajes no hay que llevarse un sérum que no hayas probado antes, o que esté muy lleno. Al contrario, lleva siempre un sérum que ya hayas utilizado, y que además, no te falle nunca. ¿Recomendación? Haz caso a las chicas de The Secret Lab. “El ácido hialurónico es perfecto, ya que además de poder aplicarlo a cualquier hora del día, evita la deshidratación de la piel tan normal en verano”.

Tercer truco: protector solar

El protector solar no puede faltar en ningún viaje de verano. “Utiliza un protector solar que sea hidratante, así podrás prescindir de la crema de día (¡pero solo como excepción vacacional!)”, recomiendan desde The Secret Lab. Eso sí, si te vas de vacaciones a la montaña, ¡olvídate! Si vas a la montaña, aplica un SPF muy alto (no olvides zonas delicadas como el contorno de ojos o los labios, que pueden sufrir quemaduras) y sustituye el maquillaje 'waterproof' por cremas nutritivas con un toque de color.

Cuarto truco: un aliado reparador

“Llévate un producto reparador multiusos que puedas usar tanto en el cuerpo como en el cuero cabelludo (¡durante el verano también sufren lo suyo!)”.

Quinto truco: poner la piel a punto antes del viaje

Nunca lo hacemos, y es más que necesario. Date un día de mimos, y hazte “buen facial en cabina para limpiarla en profundidad, hidratarla y dejarla protegida frente a las agresiones que va a sufrir (sol, cloro, sal…)”. En The Secret Lab tienen montón de tratamientos faciales para que vayas a tus vacaciones con una piel radiante.

Ahora que ya sabes qué productos de belleza no pueden faltar en tu neceser, es hora de que te des algunos mimo antes de comenzar tu viaje. Descubre los mejores tratamientos exprés, y ¡date un pequeño capricho!