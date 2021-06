Aunque ya tenemos el verano encima, te presentamos cinco protocolos que demuestran sus resultados de forma casi instantánea. ¡Estás a tiempo de comprobarlo!

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Afortunadamente, cada vez escuchamos menos eso de “toca empezar la operación bikini”. Mientras que otras expresiones como “operación confianza” toman la delantera. Porque -seguro que lo sabes de sobra- no hay mejor aliado para ponerse el bañador que la seguridad en una misma. Eso no quita que recurramos a la medicina estética o a las manos de los profesionales de la belleza para conseguir esa confianza.

Sin embargo, puede que estés pensando que ya no estás a tiempo. El verano ha empezado oficialmente y tú ni siquiera tienes cita en tu salón favorito… ¡No desesperes! Hemos hablado con algunos de los centros más punteros para que nos propongan protocolos con resultados exprés. Cada vez menos invasivos y más efectivos (la mayoría tiene resultados desde la primera sesión), estos tratamientos suelen combinar una acción détox -o drenante- con otra reductora. La fórmula idónea para sentirte mejor por dentro y por fuera. Al fin y al cabo, eso es lo que hará que te veas con tu bikini nuevo tan estupenda como apareció hace unos días Halle Berry en su cuenta de Instagram.

1. El poder de lo natural. Los tratamientos de The Secret Lab (Madrid) están diseñados para disfrutar tanto del proceso como de los resultados. De cara a este verano, su equipo destaca Every inch of me is perfect (90 min/ 90 euros). “Es nuestro corporal depurativo favorito y también el más efectivo”, aseguran. De hecho, logra reducir el volumen corporal hasta 20 cm en la primera sesión. ¿Cómo? Consiste en aplicar diferentes geles compuestos por 31 plantas oficinales para movilizar las grasas, las toxinas y los líquidos depositados en el cuerpo. Después, se coloca un vendaje impregnado en una solución salina que, por un proceso de osmosis, elimina los líquidos linfáticos estancados.

2. Piel como nueva. No todo el mundo quiere reducir volumen o celulitis. A veces, basta con preparar bien la piel (algo que ya tenemos interiorizado al hablar de la cara) para presumir de tipazo en la playa o la piscina. Es lo que persigue el peeling corporal de Biri Murias (50 min/ 80 euros). “Es el tratamiento previo más importante para mantener nuestra piel joven y tersa”, afirman desde este centro de Gijón. Su objetivo consiste en eliminar células muertas, purificar y oxigenar la piel. Así deja la piel preparada para el posterior baño de hidratación y, por supuesto, para broncearse con un tono uniforme durante las vacaciones.

3. Cuestión de sinergias. Es bastante normal que a la hora de escoger un corporal dudemos entre la tecnología más adecuada. ¿Me irá mejor la radiofrecuencia? ¿Los ultrasonidos? El protocolo Cyclone (100 min/ desde 173 euros), en Oxigen Barcelona, lo pone fácil porque amalgama cinco tecnologías que gracias a su acción sinérgica proporcionan resultados desde la primera sesión. El tratamiento combina vacumterapia -para movilizar el tejido graso-; radiofrecuencia bipolar y monopolar; ultrasonidos cavitacionales y otros focalizados de alta intensidad (HIFU). Así se consigue actuar sobre la grasa localizada, la flacidez y la rugosidad.

4. Bye, bye, retención de líquidos. Sabemos que, al hablar de corporales, lo habitual es que se recomienden entre seis y ocho sesiones para disfrutar de unos resultados duraderos y notables. Sin embargo, basta con una sola vez para acabar con problemas como la retención de líquidos. Es lo que consigue Body Perfect (120 min/ 265 euros), un protocolo diseñado en los centros Blauceldona (Barcelona). Empieza con una sesión de LPG, que trata acumulaciones de grasa localizada y celulitis; se sigue con presoterapia para eliminar esos desechos movilizados y termina con una sesión de masaje Bioslimming, a base de algas y aceites esenciales, para reducir volumen y reafirmar. Quienes quieran hacer la pauta recomendada tampoco van tarde, ya que se puede completar en menos de un mes.

5. El toque brasileño. Si lo tuyo son los masajes, puedes probar con Brazilian Touch, en Beldon Beauty (125 euros). Se trata de un protocolo 100% manual que estimula el drenaje natural de los ganglios linfáticos para eliminar las toxinas al mismo tiempo que remodela la figura. El procedimiento consiste en redirigir el líquido retenido hacia los ganglios para luego drenarlo. De este modo se suavizan los hoyuelos típicos de la piel de naranja, se activa la microcirculación y se combate la inflamación abdominal.