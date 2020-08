El tratamiento con el que Laura Escanes evita el encrespamiento y presume de melena lisa

Fantasía.

Es uno de los problemas más habituales de las mujeres tanto con el pelo liso o rizado. El encrespamiento puede hacer que nuestra melena no luzca tan brillante y sedosa como debería y eso, en verano y debido a la humedad, se intensifica más todavía. De ahí que muchas celebrities (y también las mortales) se hayan puesto las pilas para buscar tratamientos que nos hagan la vida un poquito más fácil en este sentido.

Laura Escanes, quien ha confesado en muchas ocasiones que su pelo tiende a encresparse con facilidad, ha encontrado el tratamiento perfecto para que su pelo quede "totalmente liso", como ella misma ha dicho en sus Stories de Instagram. "Bueno acabo de salir de la ducha. Normalmente siempre me seco el pelo, pero con este calor me apetece cero. Así también veo cómo me queda después del tratamiento que me hice de keratina", decía, y el resultado era una auténtica maravilla.

El tratamiento con el que ha conseguido este resultado es de la marca Goa Organics y solo puede realizarse en peluquerías. En concreto, el protocolo que ha usado la 'influencer' es vegano y se llama 'Keratin Infusion'. Desde la marca explican que este es un tratamiento que funciona tan bien porque es "termoactivo" y que alcanza su máximo expresión cuando rematamos la 'jugada' con un golpe de calor del secador.

Sin embargo, se puede comprobar que sin secador también es una maravilla ya que a Laura le ha quedado fenomenal. Eso sí, desde Goa Organics recomiendan cortar siempre las puntas antes de realizar el tratamiento ya que "no hay tratamiento que las selle de forma definitiva si están abiertas". ¿Cuánto dura dicho efecto alisado? Lo normal es que, si cuidas tu cabello, dure hasta seis meses.