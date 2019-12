Si vives en una de estas ciudades españolas deberías utilizar tónico para un rostro perfecto

A menudo desestimas el poder que este producto puede ejercer en tu piel.

Utilizar tónico o no, he ahí la cuestión. Más allá de si tienes la piel sensible, grasa o con tendencia al acné, el argumento definitivo que te convencerá de hacerte con uno se encuentra la calidad del agua de tu ciudad.

Cumplir con una rutina de cuidado facial resulta indispensable para presumir de un rostro joven, luminoso y sin imperfecciones. Este ritual diario debería ser, además, de los más completo. Algo que resulta complicado de cumplir a rajatabla debido al ajetreado ritmo de vida que llevamos. Pero ya te advertía tu madre de la necesidad de desmaquillarse a conciencia incluso una noche de fiesta. Y ya sabes que ellas siempre llevan la razón.

Uno de esos pasos que solemos saltarnos (o directamente ni disponemos del producto adecuado) es el tónico. Algo que deberías tener muy en cuenta, especialmente teniendo en cuenta la zona de España en la que vives.

Raquel González, directora de educación de Perricone MD, comenta: "Yo siempre lo relaciono con la calidad del agua que sale de nuestros grifos. En aquellas zonas donde el agua es de uso óptimo, no necesitaremos un tónico. Sin embargo, en zonas de costa o con aguas más calcáreas o alcalinas, deberíamos acudir a él para eliminar las sustancias que pueden ser nocivas o desequilibrantes si se adhieren a nuestro tejido".

Algo que corrobora Elisabeth San Gregorio de Medik8, quien hace hincapié en que este producto también resulta imprescindible para optimizar los cosméticos que se utilizan posteriormente. Pero no solo debes tener en cuenta la calidad del agua, pues en ciudades como Madrid y Barcelona es recomendable utilizarlo debido a la alta contaminación. "Para eliminar la suciedad producida por la contaminación conviene hacer una limpieza en dos fases y, después, usar un tónico que haga barrera y nos proteja para que esa polución no penetre en el tejido", afirma Raquel González.

Una vez aclarado el por qué debes utilizarlo, vamos a desvelarte cuál sería el más indicado para ti. Si tu piel tiene tendencia al acné debes optar por uno que contenga plata coloidal, un importante cicatrizante y regenerador. Mientras que si eres de piel sensible o el agua de tu ciudad contiene mucha cal, lo mejor es un tónico equilibrante que contenga alantoína y niacinamida.

