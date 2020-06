El succionador de puntos negros, el último fenómeno viral

La aspiradora de puntos negros es la nueva herramienta que ha conquistado las redes sociales. ¿La conoces?

A. Morales

Soy de esas mujeres que tienen la piel grasa. Si el flequillo me roza mucho el rostro me salen espinillas, si sudo mucho también. Mi batalla con los puntos negros es una guerra perdida. Lo he intentado todo, desde las bandas con una especie de pegamento que venden en el super y que tras ponerles un poco de agua se pegan a tu piel y al tirar de ellas sacan unos pequeños y minúsculos puntos, hasta mezclas raras de bicarbonato con limón. Y sí, claro que te ayudan a disminuir su apariencia (sobre todo en la nariz), pero hasta el momento tampoco es ninguna panacea, lo único que realmente me había funcionado (hasta ahora) era ir a mi centro de belleza, dejarme en manos de profesionales y que pasaran por mi rostro un pequeño aparato que succiona a presión cualquier impureza. Por eso cuando descubrí que el aparatito en cuestión se vendía en Amazon salté de la alegría.

Por fin iba a tener a mi alcance el famoso succionador de puntos negros que usan las esteticistas. Y pese a que no le tenía mucha confianza su funcionamiento me ha sorprendido gratamente.

Vamos a empezar por el principio de todo: ¿Qué es un punto negro?

Los poros de la piel pueden dilatarse y ser taponados por bacterias y sebo, provocando los conocidos puntos negros o comedones abiertos, como se les llama en el ámbito dermatológico. Estos son una forma de acné no inflamatorio que causa pequeñas lesiones en la piel, que llaman la atención porque su parte central, el orificio del poro, adquiere un color oscuro que a nadie nos gusta tener.

La cara, especialmente en la nariz y barbilla, es el lugar donde habitualmente aparecen los puntos negros, ya que son zonas más propensas a generar grasa y están más expuestas a los agentes contaminantes del aire que el resto del cuerpo.



¿Qué es el succionador de puntos negros?

Este aparato tiene como función limpiar los poros y eliminar los puntos negros a través de la succión, provocando a su vez el flujo de sangre en el rostro. El resultado que promete es el de una piel brillante, rejuvenecida.

Si por algo el succionador se ha convertido en un fenómeno entre los amantes de la belleza es por su asequible precio, rondando en la mayoría de los casos los 25 euros. Además, dependiendo el modelo puede tener tres o cuatro boquillas, una es la de succión, otra es para retirar la piel muerta, otras para hacer masajes.

El succionador sirve, pero debes tener cuidado porque la agresión a nuestra piel podría afectar a nuestro propio microbioma, la capa de bacterias saludables que residen sobre nuestra piel e incluso puede provocar hematomas.