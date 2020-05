Sophie Turner tiene un sérum favorito que huele a cítricos y deja la piel tan suave como la de un bebé

Ahora ya podemos copiarle su secreto de belleza porque acaba de llegar a España.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

La piel de Sophie Turner es una de las más envidiadas. No hay fotografía en la que no salga favorecida y, aunque a priori podamos pensar que todo se debe a las divinidades de su maquillaje y al saber hacer de los maquilladores, no es del todo así. Vale que sus looks beauty son impresionantes, pero cuando aparece con la cara lavada su piel es igual o más bonita. Ahora ya conocemos cuál es su secreto: la actriz de ‘Juego de tronos’ es adicta al sérum de Ole Henriksen, el experto de skincare favorito de las celebrities.

En una entrevista a la revista Women’s Health, la actriz ha confesado que hace unos años era mucho más rápida con su rutina facial de noche, sin embargo, ahora se toma su tiempo. Primero, sse limpia la cara con agua micelar para luego aplicar, con la ayuda de un algodón, el tónico de rosas Rose Deep Hydration Facial Toner de Fresh, un paso que tampoco se salta Selena Gomez , quien cree que además el agua de rosas le ayuda a conciliar el sueño y relajarse antes de irse a dormir.

A continuación, aplica un sérum rico en vitaminas. En concreto, el famoso Truth Serum de OLEHENRIKSEN. “Básicamente, contiene colágeno y hace que tu piel brille”, declaró la actriz El.Truth Serum de OLEHENRIKSEN está enriquecido con Vitamina C y colágeno. Una fórmula multivitamínica antiedad de uso diario, textura sedosa y aroma cítrico, aportando a la piel el deseado OleGlow®.

Suena bien, ¿verdad? Pues seguro que te gustará saber que acaba de aterrizar en España, aunque la trayectoria del experto en cuidado facial empezó hace más de cuatro décadas. Lo puedes encontrar en Sephora y cuesta 47,95€.