En castellano podríamos traducirlo como 'ansiedad cutánea', y es básicamente la paranoia que sufren algunas personas por no tener un rostro perfecto. El 'skinxiety', se considera otro efecto de la pandemia.

Hace un año que el mundo quedó paralizado debido a la crisis por coronavirus. El encierro, los niveles de estrés por el cielo y la búsqueda de la felicidad en la comida (no olvidemos que al principio llenamos nuestro carrito de la compra con dulces y comida no tan fit), han provocado que nuestra salud se vea mermada, no solo la física, sino también la mental y por supuesto que la cutánea.

Quizá por eso en los últimos meses vemos un aumento de los casos de personas realmente preocupadas, casi paranoicas, por la apariencia y salud de su piel. Como a casi todo en estos tiempos, los anglosajones han bautizado a este problema bajo el nombre de 'skinxiety', una definición que nace de la suma de piel + ansiedad, en referencia a una nueva obsesión estética, agravada por el hábito de reunirse en Zoom, donde, seamos sinceras, cualquier pequeño defecto llama la atención de inmediato.

¿Qué es exactamente el 'skinxiety'?

En pocas palabras es la vergüenza y preocupación extrema por la apariencia de tu piel, tanto que incluso podría afectar tu trabajo pues quienes lo padecen llegan a cancelar llamadas por Zoom para no tener que verse en un vídeo sin filtros.

De acuerdo con la Dra. Uliana Gout, experta en cuidado de la piel, estética y bienestar, presidenta del British College of Aesthetic Medicine y fundadora de London Aesthetic Medicine (LAM) Clinic, este nuevo fenómeno no solo hace que nuestra piel se estrese aún más sino que también afecta directamente nuestra salud mental.

La doctora explica que la comunidad médica ha notado que cada vez son más las personas que piden consultas preocupadas por el estado de su piel, pues la notan más opaca, con los poros abiertos, manchas, enrojecimientos y acné. Recordemos que el cubrebocas ha provocado un aumento de las espinillas y barros, tanto así que ahora se les conoce como maskne.

Y aunque el 'skinxiety' debe tratarse con un dermatologo que oriente sobre el mejor tratamiento para tratar los problemas y relajar nuestra piel, es necesario también acudir al psicólogo.

Así lo señala la psicóloga y psicoanalista Elena Benvenuti, "la única forma de acabar con el pensamiento obsesivo sobre la apariencia de nuestro rostro es esforzarse por cambiar radicalmente la perspectiva. La piel, sobre todo la del rostro que siempre está expuesta, habla de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente, sin posibilidad de mentir. Estoy convencido de que cuando hagamos las paces con nuestra historia, entonces podremos aceptar, incluso amar, los signos del tiempo y el cansancio que se pueden ver en la piel del rostro. Luego, por supuesto, si las ojeras son muy profundas, si la piel está apagada, depende de nosotros captar las señales de alerta y establecer una rutina de cuidado. Está bien trabajar para mejorar la apariencia de nuestra piel, pero el deseo no puede y no debe convertirse en una manía, o nos sentiremos eternamente frustrados".

¿Cómo cuidar la piel estresada?

Si sientes que sufres de piel está estresada trata de limitar el uso de maquillaje, ya que las mascarillas o cubrebocas tienden a ocluir aún más los poros, y no permiten que la piel respire y se oxigene.

Intenta mantener la piel del rostro hiperhidratada, eligiendo una crema o bálsamo calmante y protector. Dile sí a los sérum con buena concentración de vitamina C y por último, dedícate un tiempo todos los días a realizar movimientos de gimnasia facial frente al espejo, esto ayuda a drenar el exceso de líquidos y entrenar los músculos del rostro, manteniéndolos tonificados y en posición.