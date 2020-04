Skinfood, nueva tendencia de belleza para la cuarentena

Siete de las mejores esteticistas españolas nos dan sus ‘recetas’ de mascarillas y exfoliantes con ingredientes caseros, que seguro tienes en tu despensa o nevera, para rostro, cuerpo y escote. Y 6 tips de cuidados que te serán muy útiles

Marta Bonilla

¿Cuántas veces has escuchado en las ultimas semanas hablar de los beneficios de cuidarte la piel con exfoliantes y mascarillas ahora que tienes mas tiempo? También habrás pensado, no las tengo a mano ni, posiblemente, en tu cuarto de baño. Quizá sea el momento de volver la vista a la belleza natural, que como dicen todas nuestras expertas no es lo ideal en circunstancias normales – no van a sustituir la eficacia del retinol, la vitamina C o el hialurónico- , pero sí son una solución eficaz para una situación de emergencia.

Los ingredientes procedentes de la alimentación han sido fuente de belleza desde hace muchos siglos. Es de sobra conocida la pasión de Cleopatra por el aceite de almendras que utilizaba para fortalecer sus pestañas o la ‘mascarilla’ de pepino y miel para hidratar y calmar su piel. “Muchas frutas y verduras además del importante aporte de nutrientes a nuestro organismo, se pueden aplicar de forma tópica, y de una forma diferente también aprovechar sus propiedades, vitaminas y minerales que contienen”, dice Marta García, propietaria de Marta García Esteticistas. Es la hora del #skinfood y #hairfood. Y las expertas en belleza nos confían sus mejores trucos.

Maribel Yébenes

Exfoliante de Miel, Kiwi y Azúcar

Propiedades:”Es un scrub especialmente hidratante. El ácido fólico del Kiwi ‘deshace’ la sustancia que conserva las células muertas, el azúcar las arrastra para poder eliminarlas y la miel proporciona propiedades hidratantes y nutritivas, ideal sobre todo para pieles secas”, señala Miriam Yébenes, dtra. de los centros Maribel Yébenes.

Ingredientes: 3 cucharadas pequeñas de miel,1 kiwi Y 1 cucharada sopera de azúcar.

Realización: “Mezcla la miel, el kiwi triturado y el azúcar. Bátelo bien para que quede una crema untuosa y masajea bien el rostro con movimientos circulares y del interior hacia el exterior, durante varios minutos. Después aclara bien”.

Mascarilla capilar de vinagre y yema de huevo

Propiedades: "La yema de huevo aporta fuerza e hidratación y el vinagre brillo y suavidad, con lo que tendrás una melena totalmente restaurada", dice Miriam.

Ingredientes: 5 cucharadas de vinagre Y 2 yemas de huevo

Realización: “Mezclas el vinagre y las yemas de huevo, lo bates bien y lo aplicas de raíz a puntas, en toda el cabello. Se peina y se deja actuar 30 minutos como mínimo. Si puede ser más tiempo, mejor”, aconseja Miriam.

Carmen Navarro

Mascarilla de aguacate y caléndula, para piel sensible

Propiedades: “El aguacate posee un extraordinario poder nutritivo y reparador, gracias a su alto contenido en ácidos grasos como el oléico, también en vitamina E y en otro nutriente, del que apenas se habla, que es la vitamina B3, clave para la piel. Lo bueno de esta mascarilla es que es ideal para pieles delicadas”, señala Navarro

Ingredientes: 1 aguacate maduro y aceite de caléndula (que puedes encontrar en cualquier herbolario, que se mantienen abiertos)

Realización: "Tritura la pulpa del aguacate y añádele unas gotas ( 5 o 6) de caléndula. Si quieres una textura más ligera, cremosa, puedes añadir unas gotas de agua termal. Aplícalo por todo el rostro, cuello y escote. La piel queda nutrida, confortable y suave”, explica Carmen.

Scrub con yogur, sal y limón

Propiedades: “Los beneficios del limón son conocidos desde hace siglos gracias a sus propiedades antibaceterianas y calmantes que le aporta el ácido láctico. Hoy sabemos que es un magnífico exfoliante y que tiene propiedades cicatrizantes. Esta sería una exfoliante más dirigida a pieles grasas y no sensibles”

Ingredientes: 1 yogur natural, ½ limón y una cucharita pequeña de sal

Realización: “Mezclar primer bien el yogur con el jugo del limón y cuando esté bien batido, echar una cucharita pequeña de sal. Removerlo bien y masajearlo en la piel, con movimientos circulares suaves, sin arrastrar en la piel.”

Natalia de la Vega (Tacha)

Mascarilla de miel, fresas y yogur.

Propiedades: “Es una mascarilla muy hidratante, gracias a las propiedades nutritivas de la miel, al ácido láctico y las fresas", dice Natalia

Ingredientes: 3 cucharas grandes de miel, 5 fresas y 1 yogur.

Realización: “Batirlo todo bien, hasta que quede una crema untuosa – igual hace falta calentar un poco la miel- y aplicarla por rostro, cuello y escote. Dejarla 20 minutos de exposición y retirar con agua templada”

Exfoliante corporal de aceite de coco y azúcar

Propiedades: “Este es un scrub muy eficaz, que elimina células muertas de la piel, y además, aporta nutrición gracias al aceite de coco. Yo aconsejo aplicarlo con la piel en seco, antes de entrar en la ducha, para una acción más intensa, sobre todo en zonas especialmente rugosas como talones, codos y rodillas aunque si puede ser en todo el cuerpo mejor”.

Ingredientes: Un vaso pequeño de aceite de coco y 3 cucharas de azúcar

Realización: “Es muy sencillo, se mezcla el azúcar con el aceite y se masajea bien la piel, preferiblemente en seco pero puede ser también con la piel húmeda - el arrastre será más suave-. Siempre con movimientos circulares y ascendentes. Después te duchas y el resultado es una piel suave, jugosa y satinada.”

Paz Torralba de The Beauty Concept

Mascarilla capilar de aguacate y aceite de coco

Propiedades: “El aceite de aguacate con el de coco son los únicos que está comprobado que penetran realmente en la fibra capilar y tienen acción reparadora”, asegura Paz Torralba.

Ingredientes: 1 aguacate maduro y 3 cucharadas de aceite de coco

Realización: “Tritura el aguacate junto con el aceite de coco y haz una masa homogénea antes de mezclarlo con la mascarilla de pelo que tú tengas en casa. Aplícala en todo el cabello, envuélvela con un film transparente y déjala una hora de exposición. El cabello queda muchísimo más suave, nutrido y brillante”.

Baño drenante con sal gorda

Propiedades: “Es buenísimo para la eliminación de toxinas y de líquidos, equilibra el cuerpo y es tremendamente relajante”

Ingredientes: Dos puñados de sal gorda.

Realización: “Es muy sencillo: llenas la bañera de agua tibia, que sea agradable pero no demasiado caliente, echas los dos puñados de sal gorda y te metes dentro durante 15 minutos. El cuerpo elimina muchas de las toxinas que acumula y la sal sale negra. Es muy eficaz”, dice Paz.

Marta García de Marta García Esteticistas

Mascarilla de plátano, aguacate, miel y agua (alcalina)

Propiedades: “ Se puede aplicar en el rostro y en el pelo. Hidrata, nutre y calma. Gracias a las proteínas y ácidos grasos esenciales y vitaminas A, B y E que contiene el aguacate, la piel y el cabello se rehidratan y autoprotegen. El plátano, suaviza, nutre y regenera y la miel es un potente antioxidante y actúa como exfoliante natural gracias a la fructosa ”

Ingredientes: ½ aguacate maduro, 1 plátano y una 1 cuchara de miel

Preparación: “Se trituran todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea y se aplica 20 minutos, como mínimo en el rostro y/o en el cabello. Esta misma combinación es perfecta para tomarla en batido. Puede aplicarse o ingerirse de dos a tres veces en semana”

To Be Aguilar Delgado

Mascarilla capilar de miel y aceite de Oliva

Propiedades: “Suavizante y superhidratante para el pelo”, dice Conchi Fernández, dtra. De peluquería en To Be Aguilar Delgado.

Ingredientes: 4 cucharas grandes de aceite de oliva y 4 cucharas grandes de miel

Realización: “Mezclar las dos proporciones hasta tener una masa untuosa y aplicar en el cabello, de medios a puntas. Nutre y repara en profundidad”

Mascarilla de yogur, miel y cúrcuma

Propiedades: “El yogur es un potente exfoliante que ayuda a eliminar las células muertas, la miel es antibacteriana y calmante, además de revitalizar la piel madura y la cúrcuma es un producto de belleza natural que se usa hace siglos por su eficacia antiacné gracias a sus propiedades antisépticas y antibacterianas. Se utiliza mucho para calmar la dermatitis”, dice Marta Nieto, dtra de estética en To be Aguilar Delgado.

Ingredientes: 1 yogur natural, 2 cucharas de miel y cúrcuma

Realización: “Batir bien todos los ingredientes y aplicarlos en el rostro durante 20 minutos”,

5 TIPS S.O.S

Yogur griego contra las ojeras: “Es un antiojeras que funciona muy bien. Aplicar un poco de yogur griego, directamente de la nevera, a modo de mascarilla en la zona de las ojeras y bolsas para ayudar a descongestionar. Si lo repetimos varios días, lo resultados son mejores”, dice Paz Torralba de The Beauty Concept

Hidrata las cutículas con aceite de oliva: “Ahora que lavamos tanto las manos, aplicar aceite de oliva en las cutículas las nutre, suaviza e hidrata”, señala la dtra. De The Beauty Concept

Zumo de limón contra los puntos negros:“Si tienes tendencia a acumular la suciedad en los poros, aplica zumo de limón con un algodón sobre esa zona todos los días. Ojo con exponerte al sol en tu terraza, balcón o jardín porque el limón y el sol son incompatibles y facilita la aparición de manchas e incluso quemaduras”, dice Paz Torralba

Polvo de naranja iluminador:“Pelemos una naranja, dejamos secar la piel en un radiador – se seca en muy poco tiempo-, trituramos esa piel y la convertimos en el polvo perfecto. A continuación, lo mezclamos con un poco de agua hasta que tengamos una textura tipo crema,untuosa y la aplicamos por la cara y escote para dejarla actuar 20 minutos. Retiramos con agua templada, después fría y aplicamos crema. No es la vitamina C, obviamente ni comparación posible, pero para una emergencia ...”, señala Paz

Aceite de oliva para pies:“ Añade unas gotas de aceite de oliva a tu hidratante habitual de manos y pies para un efecto mucho más intensivo”, dice la esteticista Biri Murias, con centro en Gijón.