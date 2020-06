Sienna Miller siempre usa esta crema hidratante que está a la venta en Sephora cuando necesita tener buena cara sí o sí

Sienna Miller tiene nuestro look tropical favorito del verano

Sienna Miller no habitúa a defraudarnos con sus looks, a los que les gusta estar al día de las tendencias pero siempre manteniendo un estilo personal. Esta semana hemos visto a la actriz en las exclusivas playas de Saint Tropez, destino habitual de la familia Grimaldi, con un deslumbrante look playero y tropical. ¿A que sabe a verano?