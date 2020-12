El secreto de la piel luminosa de Olivia palermo es este sérum con el que arranca su rutina beauty cada mañana

Ahora lo entendemos todo.

Además de por sus looks, Olivia Palermo es un referente para muchas mujeres en el mundo por sus looks de belleza. No es tan camaleónica como Blanca Suárez y apenas ha variado el calor de pelo, pero en cuestión de peinados y piel es una de las mujeres que mejor sabe lo que le favorece. Eso sí, para que sus looks de maquillaje sean siempre tan sofisticados, prepara con mimo su piel y acaba de confesar cuál es el sérum con el que arranca su rutina de belleza beauty después de haber limpiado la piel, claro.

"Me gusta mucho mantener mi piel fresca y radiante durante los meses más fríos, y adoro el suero del Dr. Timm Golueke, que mantiene mi piel equilibrada e hidratada durante el frío del invierno", ha escrito la influencer en su blog. Durante los días más fríos, en los que todas nos notamos la piel más seca de lo normal y necesitamos hidratarla en profundidad, Olivia Palermo aplica Phytoactive Serum de Royal Fern.

Con ingredientes clave como ácido hialurónico y vitamina C de la cereza acerola, este sérum refrescante que cuesta 250€ regenera la piel desde la primera aplicación. Con antioxidantes y valiosos extractos vegetales, protege la piel contra el envejecimiento cutáneo intrínseco y extrínseco, las influencias ambientales y el estrés. La firmeza y la elasticidad mejoran progresivamente y la formación del pigmento se reduce.