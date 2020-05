La ciencia de Yves Rocher reinventa la Camomila silvestre en una línea de productos única pensada para tratar eficazmente las pieles más delicadas.

Woman.es para Yves Rocher

Hormigueo, picores, rojeces, quemazón, tirantez... ¿te suena? Son los principales síntomas de la piel sensible y los responsables de las molestias diarias propias de la piel del rostro. Y es que este tipo sensible, muchísimo más común de lo que imaginas, se caracteriza por su hiperreactividad a todos los estímulos, tanto ambientales como emocionales. ¿Una época de estrés? ¡Brote! ¿Demasiado calor? ¿Que llega el frío? ¡Brote! La piel sensible reacciona de forma exagerada ante cualquier agente, lo que se traduce en una alteración de la barrera cutánea y en una respuesta inflamatoria local.

Ahora imagina una línea de productos completa pensada específicamente para reducir esa sensibilidad tan característica de tu tipo de piel, que la calme y que la mime a base de una de las plantas más sencillas y con mayor poder: la Camomila silvestre. Esa línea ha llegado de la mano de Yves Rocher. Como no podía ser de otra manera, la firma, creadora y líder en Cosmétique Végétale® ha vuelto a revolucionar el mercado de la cosmética con 'Sensitive Camomille'. Esta nueva línea, compuesta por siete productos, aúna todas las propiedades y activos de una planta esencial, conocida por todos e imprescindible en la cosmética y sobre la que los investigadores de Yves Rocher llevan trabajando años.

Sensitive Camomille by Yves Rocher Ver 7 fotos

El resultado es una fórmula estrella que aprovecha la rica composición molecular de la planta, con varios cientos de sustancias poniendo el foco en el doble extracto de origen 100% vegetal compuesto por hidrolat y oleat. Este doble extracto actúa reforzando la estructura en la superficie de la piel, reduciendo la inflamación local y aumentando la tolerancia de la piel frente a agresiones externas. Además, todas las fórmulas de la línea han sido desarrolladas de acuerdo con una carta de tolerancia, con más del 97% de ingredientes de origen natural estrictamente seleccionados, sin perfume añadido y testadas en pieles 100% sensibles y reactivas bajo control dermatológico.

Sobre la Camomila silvestre

Por todos son conocidas sus propiedades alimentarias, pero las cosméticas no se quedan atrás. La Camomila silvestre es calmante, suavizante, curativa, antibacteriana, e incluso antiespasmódica. La de Yves Rocher se cultiva desde 1979 en sus campos bretones de La Gacilly, y es una de las primeras plantas utilizadas por la marca en las formulaciones de sus productos. Tras años de investigación botánica y agrónoma los expertos de Yves Rocher han dado con una una variedad de Camomila silvestre particularmente rica en ingredientes activos que recolectan durante su plena floración para maximizar su potencial. A esta variedad le debemos toda la fuerza de 'Sensitive Camomille'.