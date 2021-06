¿Funciona el reto de TikTok de beber clorofila para combatir el acné? Hablamos con un experto

Varios vídeos de TikTok proponen beber clorofila líquida para eliminar el acné en tiempo récord. ¿Es eficaz? ¿Y tiene algún riesgo?

Clara Hernández

"¿Dónde puedo comprar clorofila líquida?", "¿Dónde se consigue en España?". Desde hace unas semanas, esta pregunta circula por internet y foros de TikTok mientras varias tiendas online y herbolarios han observado (al principio, estupefactos) cómo se disparaban las ventas de ese pigmento responsable de dar a las plantas su color y que desde los años 60 se comercializa como suplemento.

La respuesta está en uno de los últimos retos virales de TikTok, donde en mayo comenzaron a circular varios vídeos titulados 'Una semana tomando clorofila líquida' o 'Un mes tomando clorofila líquida' o 'Día 5 bebiendo clorofila' o 'Mi experiencia con la clorofila'. Dichos vídeos partían de la hipótesis de que beber clorofila durante varias días seguidos (al menos, una semana) acababa con el acné, una recompensa tan atractiva para algunos que no dudaron en lanzarse a participar en el desafío.

Pero, ¿realmente la clorofila líquida actúa contra el acné de forma eficaz? Y, sobre todo, el ingerirla varios días seguidos, ¿puede conllevar algún tipo de riesgo para nuestra salud?

El doctor Ángel Soriano, nutricionista y miembro de Doctoralia, admite que la clorofila tiene algunos beneficios sobre la función del hígado y los riñones, lo que "podría ayudar a contribuir a combatir el acné". Sin embargo, no es, ni mucho menos, milagrosa y el reto de la clorofila no tiene en cuenta algunos factores que sí son decisivos para revertir este problema de la piel.

"Para tratar el acné hay que tener en cuenta el origen del problema, la causa. En muchos casos el acné está causado por una mala alimentación (exceso de azúcares, harinas refinadas y ultraprocesados en general), por lo que una dieta adecuada puede remitirlo. También puede haber detrás un desajuste hormonal y otras causas. Por mi experiencia, puedo afirmar que una dieta adecuada puede revertir el acné en todos los casos".

¿Y la clorofila? "El uso de clorofila igual podría ayudar en este tratamiento (aunque no es necesario). Lo que no tiene lógica es pretender tratar el acné sólo consumiendo clorofila una semana sin hacer ninguna otra cosa más, al igual que no tiene sentido tomar clorofila y tomar después una pieza de bollería", matiza el nutricionista.

Es decir, si la dieta no es adecuada, tomar este producto no obrará el milagro, pero con una dieta específica adecuada "el uso de un suplemento antioxidante, como es la clorofila, podría ayudar". En cualquier caso, su recomendación es "una dieta equilibrada y saludable con predominio de alimentos vegetales" antes de lanzarnos a retos clorofílicos.

En cuanto a los riesgos que puede acarrear el consumo de clorofila, el médico de Doctoralia aclara que si la clorofila se toma en las dosis adecuadas, no es perjudicial, pero tampoco es inocua pese a ser un producto natural. Por eso, al consumirla, "hay que tener en cuenta si se están tomando medicamentos en ese momento o si se está embarazada".

Eso sí, bebida en grandes cantidades, podría llegar a ser tóxica, y pasarnos de la dosis recomendada podría acarrear "efectos secundarios como náuseas o vómitos", apunta.

Antesde concluir, nos aclara cuáles son los beneficios reales de la clorofila realmente, más allá de su efecto sobre el hígado y los riñones. "Tiene beneficios sobre el sistema inmunológico y el digestivo. Interesante, además, su efecto antioxidante y por lo tanto antiinflamatorio en patologías intestinales, así como para combatir radicales libres".

