A qué edad hay que empezar a usar crema antiarrugas y otras dudas frecuentes

¿No sabes a parir de qué edad debes comenzar a utilizar cremas antiedad? Nosotras tenemos la respuesta

A.M

A los 20 años la frase 'cremas antiarrugas' suena a cosas de madres y abuelas. Pero lo cierto es que el cuidado de la piel es algo que debemos hacer desde jóvenes. El uso de protector solar es elemental en nuestra rutina de belleza y debería serlo desde temprana edad. En la adolescencia es momento de empezar a usar cremas hidratantes, pero y qué hacemos con las cremas antiarrugas. ¿Cuándo es el momento de comenzar?

La respuesta a esta pregunta no es un número redondo. Lamentablemente no podemos decir que a partir de los 25 años es momento de comenzar, porque realmente no depende de tanto de la edad como del tipo de piel que tengamos.

Los expertos coinciden en que no existe una edad concreta para empezar a usar cremas antiedad. Todo depende de la calidad genética de cada piel y del funcionamiento de cada organismo. Sin embargo, hay algo que si está comprobado y que podría darnos una guía. Esta claro que a partir de los 25 años, o incluso antes, comienza a existir una pérdida natural de colágeno, la proteína que proporciona elasticidad a la piel.

Así que tomando esto en cuenta, podríamos decir que a modo de prevención deberíamos empezar a usar cremas antiedad antes de lo esperado. Los dermatólgos aseguran que la base para tener una buena piel es la hidratación y la protección solar, recordemos que el sol es uno de los principales factores de envejecimiento de la piel. Así que a modo de prevención deberíamos usar cremas que nos protejan de los rayos UV y que además contengan colágeno.

Prevenir siempre es mejor

Hay que partir de una realidad: las cremas no hacen milagros, solo ayudan a mejorar los signos del envejecimiento. Así que es mejor estar muy atentas y empezar a utilizarlas cuando las pequeñas arrugas, manchas, comiencen a aparecer, aunque sean mínimas y pasen desapercibidas. En muchas mujeres esto suele ocurrir a partir de los 30 años, pero como ya hemos dicho todo depende del tipo de piel.

Qué ingredientes debe tener mi crema antiedad

Es importante que a partir de los 20 años uses cremas antioxidantes que incluyan ingredientes como colágeno, la vitamina C, la vitamina E y el resveratrol. Y si empiezas a notar pequeñas arrugas, escoge cremas que incluyan ácido salicílico, ácido azelaico, ácido glicólico, ácido láctico. Dependiendo de su concentración, estos productos tratan pequeñas imperfecciones

Qué usar cuando ya tenemos arrugas

Si ya te aparecieron las primeras arrugas entonces ha llegado el momento de incluir antioxidantes potentes y más concentrados, como el ácido ferúlico o el ácido retinoico, popularmente conocido como retinol, (muchos lo consideran la molécula antiedad por excelencia). También podrían incluir ácido hialurónico, y el ácido tranexámico para tratar las manchas de la piel.