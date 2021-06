Este protector solar cuida de tu piel, del planeta y de tu bolsillo al mismo tiempo

Es invisible, hipoalergénico, sin fragancia, no pegajoso y apto para todos los bolsillos y presupuestos. ¿Se puede pedir más?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si eres de las que piensan que todos los protectores solares del mercado son exactamente iguales estás muy equivocada, ya que igual que no todas las pieles necesitan el mismo tipo de crema hidratante, no todas las personas necesitamos el mismo fotoprotector. Por eso, has de saber cuáles son las necesidades que quieres cubrir antes de decantarte por uno u otro. Sin embargo, si buscas una alternativa respetuosa con tu piel y con el planeta, que esté indicado hasta para las pieles más sensibles y que además no suponga un desembolso importante para tu bolsillo hoy te presentamos la marca Altruist Dermatologist Sunscreen, una firma abanderada del menos es más, con una una vocación real: atenuar la incidencia del cáncer de piel en la población mundial.

Desde su filosofía empresarial a su precio de venta al público, Altruist apuesta por la honestidad, con una escueta pero perfeccionada gama de 7 productos (entre los que se encuentra su crema SPF 50 que está catalogada como Amazon's Chioce desde la plataforma de este marketplace), que oscila entra los 4,40 y los 19,40 euros de precio de venta al público. Así se explica el fenómeno de una firma que hace bueno su nombre con una serie de programas educativos y de concienciación sobre el cáncer de piel. Además, Altruist apoya a las organizaciones benéficas que brindan apoyo a los niños con albinismo en Tanzania y el resto de África (donando 10 céntimos de la venta de cada envase), donde el 100% de los niños con albinismo muestran signos de daño cutáneo relacionado con el sol a la edad de 10 años.

Además de su precio honesto, Altruist ha sido formulado para eliminar todas esas barreras o prejuicios habitualmente asociados al uso del protector solar, como son la formulación especial no pegajosa que lo hace cómodo de usar, que no deja marcas blancas, que no tiene fragancia, el ser hipoalergénico y apto incluso para las pieles más sensibles, su packaging es elegante y de género neutro, el ser totalmente invisible y la posibilidad de comprarlo en formato de 1 litro, lo que lo hace perfecto para las familias con hijos.

Acaban de lanzar su versión en spray, Altruist SPF 50 Invisible Sunspray, que es un spray solar invisible de alta protección UVA / UVB, resistente al agua, hipoalergénico, de rápida absorción, no pegajoso y sin residuos. Tampoco contiene parabenos ni fragancias, por lo que tiene una excelente tolerabilidad para uso diario en rostro y cuerpo y es incluso apto para niños.

