¿Cuál es la mejor protección solar para niños?

Los peques de la casa necesitan productos que cumplan una serie de características para que su piel sensible se pueda defender bien de las agresiones del sol.

María Aguirre

La piel de los niños pequeños no es igual que la de los adultos ya que no ha desarrollado todos los mecanismos de defensa frente a la radiación solar, por lo que, en consecuencia, no debemos utilizar con ellos los mismos fotoprotectores que usamos los adultos salvo que el etiquetado del mismo indique que sí son aptos para ellos.

Es importante que lo tengamos claro porque "Las quemaduras solares durante la infancia y la adolescencia son un importante factor de riesgo para el desarrollo de lunares y daños que aparecerán en la edad adulta: manchas, lentigos y otros daños más importantes como los tumores de piel, tanto los de tipo carcinoma como el melanoma, el más peligroso", explica la doctora María Agustina Segurado, dermatóloga asesora de Nivea.

Claves para elegir fotoprotector infantil

Es necesario no solo que el protector solar para niños tenga filtros de protección muy altos, FP50+, sino que también es esencial que sean eficaces desde el momento de la aplicación y que cubran tanto los rayos UVA como los UVB. Así lo aconseja la Academia Española de Dermatología. Además, es recomendable que no sean lo más naturales posibles en su composición, igual que ocurre con las colonias o las cremas hidratantes, por ejemplo.

De todos modos, aunque es imprescindible elegir un protector solar apto para niños pequeños, también es importante reforzar su función con otras medidas de prevención. Una de ellas es el uso de gorras, sombreros, camisetas y gafas protectoras de calidad y otro, aplicar el producto en la piel de los niños por primera vez en el día unos minutos ante de que se expongan al sol y no ya cuando están en la playa, piscina o en el campo. Y recuerda que también es mayor la frecuencia con la que hay que reponer el fotoprotector en los peques, especialmente si se pasan mucho tiempo en remojo o en movimiento.

Para que no se convierta en una tarea imposible elegir fotoprotector solar para tus hijos, sobrinos o nietos, hemos elaborado una selección de diez productos adecuados para ellos en la que incluimos todo tipo de formatos -incluso alguno que les pinta la piel, haciendo que sea más divertida y atractiva la siempre tediosa tarea de ponerse crema contra el sol-.

Si elegís roll on, spray, crema o cualquier otro formato depende exclusivamente de vuestras necesidades y gustos. Lo importante es que seáis responsables con la salud de la piel de los peques de la casa. Y cualquiera de estos diez fotoprotectores son una garantía para conseguirlo.