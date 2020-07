8 productos y soluciones para talones secos y agrietados que sí funcionan y tienen la máxima valoración en Internet

Desde cremas específicas, a calcetines hidratantes y limas electrónicas. Y todos disponibles en Amazon.

Clara Hernández | Woman.es

Ocurre cada verano: con la llegada del calor y el cambio de los zapatos de invierno a los de verano, justo cuando toca lucir nuestros pies en la playa y la piscina, la sequedad se apodera de nuestros talones, en algunos casos agrietándolos y provocándonos no solo un problema estético, sino doloroso.

¿Qué podemos hacer? Además de cuidar nuestro calzado (es preferible no utilizar sandalias abiertas por detrás o, al menos, alternarlas con otros zapatos), la alimentación (en nuestra dieta no deben faltar ácidos grasos como el aceite de oliva, el aguacate, frutos secos o pescados azules) y una correcta higiene (aquí encontrarás consejos sobre este aspecto), hemos encontrado en Amazon ocho artículos de cosmética y tratamientos que sí funcionan. Y no solo lo decimos nosotras: hemos seleccionado ocho productos que reúnen las máximas puntuaciones por parte de los usuarios que los comprado, reúnen el número de opiniones que garantizan su fiabilidad y encabezan los ranking de ventas.

Sin duda, estos son los favoritos de los que sufren talones deshidratados.

1. Lima de pies Smoothie de NYK1: la más valorada

Los compradores de Amazon le otorgan un sobresaliente alto (4,8 sobre 5) y es la más vendida de su categoría. Actúa sobre las durezas, callos, sequedad en los talones, etc. gracias a una exfoliación profunda que deja los pies “aterciopelados y suaves”. Se recomienda usarla dos veces por semanas después de ducharte. Con mango de madera, este está recubierto en la parte superior por piedra pómez natural. Precio: 16,95 euros.

2. Lima electrónica Scholl Velvet Smooth diamond Crystals: la más vendida y rebajada

Esta lima electrónica no solo es la más vendida de su categoría, sino que ha sido reconocida con la etiqueta ‘Amazon’s Choice’, que se otorga a los productos con buen precio y buenas opiniones. Con un 4,4 sobre 5 de nota, la hemos probado y… ¡funciona! Sin duda, es una de nuestras favoritas. Además, está rebajadísima. Precio: 18,60 euros (antes, 42,41 euros) gracias a una oferta flash.

3. Crema para pies Neutrógena: la ultrahidratante

Es, junto con la anterior, la crema de reparación de talones más valorada por los usuarios de Amazon, que aseguran.. ¡funciona! Promete efectos visibles en 3 días (en todo caso 4, según algunos compradores) y grandes dosis de hidratación y nutrientes. Rica en glicerina, ayuda a evitar la pérdida de agua de los talones y el resto de la piel. Precio: 8,64 euros

4. Manguitos de talón hidratantes NatraCure Gel: en clave calcetín

Otra fórmula para combatir los talones secos y agrietados: manguitos que contienen una almohadilla M-Gel que libera aceite mineral de grado médico y vitaminas E, manteca de karité y aloe vera. Tiene una calificación de 4,5 sobre 5. Sus compradores destancan de ellos, sobre todo, su comodidad. Precio: 10,99 euros.

5. Piedra pómez Vulcan: la estrella de las piedras pómez

La piedra pómez es la herramienta que, durante años, ha sido la estrella para el cuidado de los pies. Esta, además, con una nota de 4,8 sobre 5, cumple eficazmente con su función: elminar durezas y callosidades de manos y pies. Es la segunda más vendida dentro de su categoría. Su precio es de 6,95 euros.

6. Máscaras exfoliantes de pies Aliver: un ‘peeling’ de sobresaliente

Con una nota de 4,6 sobre 5 en Amazon, esta máscara exfoliante de lavanda natural es perfecta para pelar la piel áspera y muerta. Es muy fácil de usar, ya que viene con unos ‘botines’ con los que hay que rodear los pies durante 20-30 minutos. Los usuarios afirman que, tras utilizarla, han conseguido “pies más suaves que nunca”. Precio: 11.79 euros.

7. Crema para talones agrietados Scholl Active Repair 1: la ultrarrápida

Con una valoración de 4,3 sobre 5, es una de las favoritas de los compradores de este tipo de cremas. Es ideal para utilizar en talones que presentan aspecto descolorido y tenues fisuras o grietas verticales. La urea ayuda a proteger de las infecciones y proporciona una hidratación intensa. La keratina ayuda a regenerar. Promete resultados visibles en 1 día. Precio: 10,47 euros.

8. Lima de pies Luollove: esencial

Una piedra pómez o una lima es una herramienta esencial para tener los talones a punto. Esta sobresaliente en las calificaciones de Amazon (4,7 sobre 5). De acero inoxidable, elimina durezas, callos y piel agrietada. Los expertos recomiendan utilizarla tras la ducha. Precio: 10,99 euros.