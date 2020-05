Estos son los productos con los que Paula Echevarría consigue que su piel parezca bronceada todo el año

La recomendación que todas esperábamos.

María Aguirre | Woman.es

¿Cómo consigue Paula Echevarría estar morena siempre? Esta es la pregunta que probablemente te has hecho más de una vez cuando has visto alguno de los 'selfies' de la actriz frente a su tocador. Y es que la asturiana puede presumir de tener una de las pieles más envidiadas del panorama nacional, algo que no es casualidad porque tal y como ella misma ha reconocido en más de una ocasión, se cuida con mimo desde que era una niña.

De hecho ya reveló hace tiempo cuál era y sigue siendo uno de sus productos preferidos para lucir piernas llenas de brillo cuando llega el buen tiempo. Pero ahora y por petición popular ha decidido dar a conocer su rutina para mantener el bronceado intacto durante todo el año.

"El paso uno y uno de los fundamentales para preparar la piel es utilizar un exfoliante para quitar las células muertas", advierte Paula en sus stories de Instagram, en los que cuenta que el que ha descubierto recientemente es Cacao Sense de E´lifexir. Su objetivo es el de eliminar cualquier rastro de impurezas de la piel para lograr que así penetren con mayor eficacia todos los productos que se utilicen después y lo consigue al aplicarlo todos los días en la ducha.

Y es que al ser suave forma parte de su ritual diario bajo el agua no solo no dañando la piel sino ejerciendo sobre ella un potente efecto reductor y reafirmante que siempre se agradece. "Además dan ganas de comértelo porque huele a chocolate", cuenta la que fuera protagonista de 'Velvet'.

El segundo producto es un preparador, un activador de bronceado de la firma Comfort zone que descubrió el año pasado y al que confiesa haberse convertido adicta. "Te pones muy morena muy rápido pero es importante nunca utilizarlo solo, siempre debajo del protector para evitar quemarse", recomienda Paula, quien cuenta de este modo cuál es su tercer indispensable que no es otro que un protector solar, en su caso uno en versión aceite de Lancôme que varía entre el factor 15 y el 30.

Y por último, no podía ser otro que el aceite de Freshly Cosmetics del que ya nos había hablado anteriormente. Uno de sus cosméticos favoritos no solo porque es natural sino porque trata las estrías, la celulitis y deja, según sus propias palabras, "un brillo en la piel alucinante".