Este es el producto con efecto 'push-up' con el que Jennifer López consigue un escote realzado, firme y joven

El 'booster' que estábamos buscando.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Lo de Jennifer López es increíble. Lo sabemos, no te contamos ninguna novedad si te decimos que a sus 51 años de edad está es-pec-ta-cul-ar, pero ya sabes que somos incapaces de perder la pista a la diva del Bronx porque nos inspira tanto a nivel estilístico como a nivel 'beauty' y, por ello, necesitamos conocer todos y cada uno de sus trucos de belleza (a ver si nos funcionan tan bien como a ella).

Por mucho que pasen los años, la cantante sigue conservando un cuerpazo tonificado y fibrado, unos glúteos de diez y un escote de vértigo (con el que parece que la ley de la gravedad no existe). Y no es que J.Lo se saque partido a la hora de vestir (que también) si no que todo esto lo hemos podido apreciar en sus desnudos, ¿o no?

Hoy venimos a hablar del escotazo de Jennifer López, y es que tdxs lo tenemos gravado en nuestra retina y si no solo hay que recordar la aparición sorpresa de la cantante en el desfile de Versace en la Fashion Week de Milán 2019 en la que presumió de un escotazo de vértigo con el mítico vestido de 'jungle print'... Nos dejó a todxs sin palabras, y no es para menos.

Si creías que ese escote era imposible para ti, tenemos que decirte que hoy hemos dado con el producto que utiliza la diva del Bronx para conseguir ese escote tan envidiado a nivel mundial por ser bonito, firme, joven y estar totalmente realzado.

Se trata de un 'booster' ultra concentrado que se mezcla con cualquier crema corporal que tengamos en cada para convertirlo en el mejor tratamiento para el pecho y el escote: v6.7 Boobs Pro de Sepai.

Pero, ¿qué tiene de especial? Tal y como explica Paola Gugliotta, doctora en Dermocosmética y fundadora de Sepai, cuando ella creó este producto su objetivo principal era el de que ayudara a conseguir el escote perfecto, es decir uno firme, relleno, turgente, libre de imperfecciones y arrugas, y perfectamente hidratado (independientemente de las tallas).

Sin embargo, no es nada fácil porque "la piel del escote es más fina que la del resto del cuerpo y no tiene compartimentos grasos, lo que provoca que la piel pierda densidad y se arrugue con mucha facilidad. A esto hay que sumar que suele estar foto-expuesta y que tiene la compleja función añadida de sujetar y mantener el tejido glandular y mamario", explica la experta.

Aun así, este 'booster' (que tiene un precio de 69 euros) ha sido formulado con los ingredientes clave para conseguir el objetivo de la creadora.

Hablamos de una fórmula de extracto vegetal compuesta, por un lado, de Kigelia africana, un ingrediente de origen senegalés que es considerado un árbol sagrado, pues las jóvenes frotar su pecho con sus frutos para que este sea más voluptoso; y por otro lado, de raíz de Pueraria Lobata (o también conocida como Kudzu), que destaca por su contenidos de fitoestrógenos e isoflavonas y reafirma la piel activando la renovación celular.

Por tanto, este producto es capaz de elevar el pecho (ya que tiene un efecto 'push-up'), tonificarlo, devolverle firmeza y curvatura, así como de mejorar la apariencia de la piel. Pero Jennifer López no es la única 'celeb' que ha confesado utilizarlo, pues Alessandra Ambrosio o Heidi Klum también son adictas a este 'booster'... ¡No hay más que verlas!