¿Es el pepino congelado el nuevo roller de jade? Antiacné, antiojeras, reafirmante y lo último en TikTok

En TikTok ha surgido una nueva tendencia de belleza: aplicar un pepino helado en el rostro. Las que ya lo han probado aseguran que su uso regular reduce las cicatrices del acné, las arrugas y las ojeras. Te descubrimos el truco viral de belleza mas inesperado.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Como ya sabrás, los pepinos siempre han estado muy relacionados con la belleza, y no sólo por lo bien que sientan a la piel en deliciosas ensaladas ligeras, sino porque durante mucho tiempo fue el 'remedio de la abuela' por excelencia para despertar e iluminar la mirada. ¿Quién no recuerda la clásica escena de las películas con mascarilla en la cara y dos rodajas de pepino en los ojos?

Sin embargo, ahora gracias a las influencers de belleza, vuelve a nuestras vidas más refrescante que nunca, en su versión congelada que ya ha conquistado a millones de mujeres en todo el mundo. En TikTok por ejemplo, el hashtag #frozencucumber tiene 7,1 millones de visualizaciones, mientras que el hashtag #frozencucumberhack ha alcanzado casi 12 millones de visualizaciones. Pero, ¿por qué el pepino congelado provoca esta locura?

La acción del frío unida a los beneficios del pepino

El pepino helado no es más que la fusión de dos conocidas tendencias de belleza. Por un lado, está el 'skin icing', que no es otra cosa que o más la aplicación de un producto helado en el rostro. El frío es un excelente descongestionante, pero también es conocido por su efecto tonificante, que hará desaparecer los signos de cansancio y preservará la piel de los signos del envejecimiento.

El pepino, por su parte, es rico en vitaminas A, C y K, así como en enzimas, por lo que ayuda a reducir las bolsas de los ojos, a cerrar los poros, a iluminar el cutis y a mejorar la renovación celular, entre otras cosas.

Así, cuando se combinan los dos, el pepino congelado es capaz de reducir el acné y las cicatrices gracias a su efecto antiinflamatorio, reducir las ojeras y las bolsas de los ojos gracias a su extraordinario efecto descongestionante, retrasar la aparición de los signos de envejecimiento y mantener un cutis radiante.

¿Cómo utilizar el pepino congelado en la cara?

Corta y congela el pepino en varios trozos gruesos, al menos del ancho de tu mano para que puedas sujetarlo bien. A continuación, aplíquela por la mañana y por la noche en todo el rostro, realizando movimientos circulares hacia delante y hacia atrás en las mejillas, la nariz, la frente, la mandíbula, el contorno de los ojos, el cuello y el escote, como si utilizaras un rodillo de jade.

Antes de aplicar el pepino congelado en el rostro, es aconsejable cortar el extremo congelado de la hortaliza. De esta manera, la carne está un poco menos helada al contacto con la piel, y el hielo restante se derretirá rápidamente gracias al calor de tu piel. Sin embargo, los riesgos siempre están presentes, así que si sientes una sensación de ardor en la piel, detén la operación inmediatamente. Y para evitar tener las manos heladas, coge un paño para sujetar el pepino. Como paso final, aplica tu rutina de cuidado de forma habitual.

Si no te convence eso de tener el pepino congelado tal cual en el frigorífico, siempre puedes optar por una opción como la Icing Skin Ball de You are the princess, una bola de silicona que se puede rellenar de lo que tu quieras y congelarse. Para usarla, solo tendrás que triturar el pepino y meterlo en la bola, y una vez congelada, retirar la tapa superior para deslizar la bola congelada por todo el rostro,