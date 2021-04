Estos parches de microagujas para ojos borran de un plumazo los signos de fatiga y cuestan menos de 20 euros

Dicen la mirada es el espejo del alma y por eso es uno de los primeros lugares del cuerpo en mostrar los signos de fatiga y de la edad. Te descubrimos el cosmético estrella para el contorno de ojos que no puede faltar en tu neceser.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Sabías que la piel del contorno de los ojos es mucho más fina que la del resto de la cara? Por eso, cuando pasamos por épocas de estrés, no dormimos lo suficiente o no le damos los cuidados adecuados enseguida muestran su 'disconformidad' dando lugar a bolsas, ojeras y patas de gallo. Por suerte, son muchos los productos específicos para esta zona que tenemos a nuestra disposición en el mercado, pero estamos seguras que no has visto nada igual a lo que e vamos a descubrir hoy.

Se trata de los parches de microagujas para ojos de skyn ICELAND, que están diseñados para rejuvenecer los ojos que experimentan signos pronunciados de envejecimiento y estrés. Estos parches se centran en las arrugas más profundas y en las patas de gallo para alisarlas dejando un aspecto revitalizado.

Están formulados con un 39% de ácido hialurónico, por lo que son ideales para restaurar la humedad perdida y conseguir un acabado profundamente hidratado. Para ayudar a la piel a absorberlo de forma más eficiente, se han añadido ácidos hialurónicos de alto y bajo peso molecular para garantizar la máxima eficacia en la eliminación de los signos de deshidratación y sequedad.

¿Que todo esto ya te parece la bomba? Pues espérate que ahora viene lo bueno. Creadas para ser más finas que un solo cabello, las microagujas a base de hidrogel que contiene cada parche se funden profundamente en las capas superficiales de la piel, lo que significa que pueden llegar hasta las arrugas más profundas, suavizando su aspecto mientras las microagujas literalmente se disuelven en la piel.

Sin embargo, si estás pensando que se trata de algo doloroso estás muy equivocada, ya que puedes sentir un mini pinchacito al pegar el parche, pero no causan ningún dolor y están diseñadas para ser extra suaves en esta zona tan delicada.

Contienen extracto de Corallina Officinalis y extracto de Undaria Pinnatifida, que actúan conjuntamente para rellenar la piel y conseguir una sensación de flexibilidad y suavidad, al tiempo que favorecen la elasticidad y un tono más uniforme. Además, contienen agua glacial de Islandia, que ayuda a desintoxicar y rehidratar la piel y oxígeno molecular puro, que remata el tratamiento dejando el área de los ojos totalmente revitalizada. Es apto para todo tipo de pieles, vegano y no contiene ni parabenos, ni PEG, ni siliconas ni fragancias sintéticas ni colorantes.

Por supuesto, al tratarse de unos parches no es necesario que los uses a diario, sino como tratamiento una vez a la semana, mientras que el resto de días puedes combinarlos con alguno de estos contornos de ojos.