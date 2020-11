En 15 minutos dan luz y alegran hasta la mirada más cansada. Te contamos los beneficios de este cosmético sin el que ya no podrás vivir. Verónica Fuentes, Make Up Artist Coordinator en Sephora España, nos

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Se suele decir que a partir de los 30 años, un 50% de las mujeres presentan ojeras. Pero lo cierto es que esta pequeña pesadilla estética no está directamente relacionada con la edad. Hay quien las tiene desde que cumplió los 20 y quien solo las padece tras una noche sin dormir. Otras sufren bolsas, patas de gallo, arruguitas o deshidratación. En fin, que de los problemas del contorno de ojos no se libra casi nadie. Por eso, la cosmética para esta zona despierta gran interés. Sin embargo, aplicarse una crema o sérum bajo los ojos a diario, por la mañana y por la noche, es un gesto que muchas perezosas se saltan (o más bien nos saltamos...). Por eso, y porque cualquier tipo de mascarilla siempre es un acierto, es lógico que los parches para el contorno de ojos vivan un auténtico boom y no haya celebrity que no se haya vuelto adicta a ellos.

- Cuida tu mirada con los tratamientos de medicina estética más punteros

- Este es el sencillo masaje con el que eliminar bolsas y ojeras ¡en menos de 1 minuto!

El principal punto a favor de estos parches es la comodidad de su aplicación. En general, basta con dejarlos 15 0 20 minutos actuar sobre la piel limpia del contorno de ojos y no hay que retirar el resto del producto. Al contrario: se recomienda masajearlo suavemente y aprovecharlo para tratar mejor la zona. Los más nuevos, de hidrogel o texturas similares, se adaptan perfectamente a la zona, por tanto son perfectos incluso para ponértelos mientras teletrabajas o estás una tarde en casa.

Otra ventaja es que sus resultados se notan prácticamente al momento. Aunque no todos podrían ser considerados como cosméticos flash, el efecto descongestionante e iluminador de los parches para el contorno de ojos suele ser tan notable que resultan perfectos para antes de un momento especial. En cualquier caso, pueden usarse de forma continuada -una vez a la semana o cada 15 días- a modo de tratamiento. Sin embargo, como siempre insistimos al hablar de cosmética y belleza, el modo de uso es fundamental para sacar el máximo partido de cualquier producto. Por eso, Verónica Fuentes, Make Up Artist Coordinator en Sephora España, nos desvela los trucos más prácticos:

- Antes de aplicarlos, limpia bien la piel. Además, realiza un mini masaje (como un tecleo) para estimular la microcirculación de la zona y prepararla para que reciba los activos.

- Es importante colocarlos de forma correcta: buscando el hueso orbicular y siguiendo su curvatura ascendente. La aplicación debe comenzar en el área del lagrimal e ir extendiendo el parche hacia las sienes, finalizando en la zona de las patas de gallo.

- Asegúrate de que queda perfectamente adherido realizando un suave deslizamiento con el dedo por toda la ojera, siempre en dirección ascendente, sin que queden burbujas.

- Y para terminar... realiza un primer masaje suave para una completa absorción del producto y termina con otro -de nuevo tipo tapeteo o tecleo- con la yema de los dedos por todo el contorno del ojo, siempre de dentro hacia fuera.