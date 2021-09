Este es el orden DEFINITIVO en el que debes aplicarte las cremas

Una de las cosas que más confusión genera en el mundo de la belleza es sin duda el orden de aplicación de los cosméticos. Por desgracia, aquí no vale eso de que 'cada maestrillo tiene su librillo', y si no sigues el orden correcto o mezclas diferentes principios activos puede que el resultado no te guste para nada. Aprende cuál es el ritual correcto de aplicación de tus cremas de día y de noche.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA