Nuria Roca vuelve a recordarnos todo lo que la máscara de LED puede hacer por nuestra piel

Cada uno de los descubrimientos que Nuria Roca comparte en su perfil de Instagram logra atraer la atención de sus más de medio millón de seguidores. Y no lo decimos solo por las prendas que va incorporando en su armario y que nosotras no podemos dejar de incluir en nuestra 'wishlist' sino por los trucos de belleza que de vez en cuando nos regala y que no podemos más que seguir al dedillo para ver si tienen en nosotras el mismo efecto.

Hace unos días conocíamos cuál era su secreto para presumir de pelazo y también cuál era una de sus barras de labios favorita para tener siempre estos hidratados sin que el color pierda su durabilidad, y ahora ha querido recordarnos cuál es uno de sus tips infalibles para que su piel goce de luminosidad.

Resulta que uno de los recursos de la presentadora para tener la cara siempre a punto es una máscara de luz LED, un tratamiento que hasta hace relativamente poco era exclusivo en cabina pero que desde hace tiempo le acompaña en la tranquilidad de su hogar -lo que provoca las consiguientes bromas de su marido, Juan del Val, como ya explicó hace unos meses en 'El hormiguero'-.

Precisamente desde uno de los rincones de su casa quiso inmortalizar recientemente una de esas escenas con ella puesta para que comprobáramos que continúa dándole servicio a tan preciado 'gadget beauty'.

"¿Qué es esto?" "¿para qué sirve?" "¿cómo se llama eso que llevas?" son las preguntas más repetidas entre los fans de la valenciana que no terminan de procesar qué es exactamente este artilugio y cuáles son los beneficios que se obtienen con su utilización.

La propia Nuria ha querido sacarles de dudas explicando que se trata de la Colorful LED Beauty Mask, una máscara que funciona con luz LED ya que fue la NASA quien descubrió en la década de los 60 que con esta tecnología observaron que la incidencia de esta luz en los tejidos del cuerpo funcionaba para reparar cicatrices y manchas. Y esa es precisamente la función de este dispositivo con tecnología espacial que ayuda a estimular la circulación, desinflamar, rejuvenecimiento facial, tratar pieles con acné y rosácea... puede ser del todo beneficiosa para piel si, como cuenta Roca, eres constante con su uso.

Todo un chute de actividad celular para la piel que mejora la falta de tono, las arruguitas, la firmeza y hasta los brotes de granitos.